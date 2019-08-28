Ukrayna’da binada doğal gaz patlaması: 2 ölü, 7 yaralı Ukrayna’da doğal gaz patlaması nedeniyle 4 katlı bina çöktü, 2 kişi hayatını kaybetti, 4’ü çocuk 7 kişi de yaralandı.

Ukrayna’da doğal gaz patlaması nedeniyle 4 katlı bina çöktü, 2 kişi hayatını kaybetti, 4’ü çocuk 7 kişi de yaralandı.

Ukrayna’nın Lviv bölgesindeki Drohobych ilçesinde 4 katlı bir binada doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlama nedeniyle binanın bir bölümünün çöktüğü öğrenildi. Olay yerine gelen 399 kişilik arama kurtarma ekiplerinin, binanın enkazında 2 kişinin cansız bedenine ulaştığı belirtildi. Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ederken yaralanan 4’ü çocuk 7 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.