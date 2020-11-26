  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ukrayna'da 15 bin 331 ile en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi
Aktüel

Ukrayna'da 15 bin 331 ile en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi

Yeniakit Publisher
2020-11-26 10:53:57 -
Ukrayna'da 15 bin 331 ile en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi

KİEV (AA) - Ukrayna'da son 24 saatte 15 bin 331 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 15 bin 331 kişide Kovid-19'a rastlanmasıyla en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılan ülkede, toplam vaka sayısı 677 bin 189'a çıktı.

Son 24 saatte 76 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığı ülkede, virüs nedeniyle ölenlerin sayısının 225 artmasıyla toplam can kaybı sayısı 11 bin 717 oldu.

Virüse yakalanan 1955 kişi hastaneye kaldırılırken, iyileşenlerin sayısı ise 9 bin 617 artarak 317 bin 395'e ulaştı.

- Ülkede önlemler artırılmıştı

Ukrayna'da artan vakalar sebebiyle 14 Kasım'dan itibaren 3 hafta süreyle önlemler sıkılaştırılmıştı.

Ülkede "hafta sonu karantinası" kapsamında, eczane, market, akaryakıt istasyonu, hijyen malzemesi satan mağazalar, veterinerler ve finans hizmeti sunan işletmeler hariç mağazaların çalışmaması kararı alınmıştı.

Hafta içi ise restoranlar ve kafeler paket servis hariç 07.00 ile 22.00 saatleri arasında çalışırken, 20'den fazla kişinin toplandığı kültürel ve dini faaliyetler düzenlenmemesi, gece kulübü ve eğlence yerlerinin kapatılması kararlaştırılmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Harekete geçildi! Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu
Gündem

Harekete geçildi! Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu

Eğitim-Bir-Sen, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun öğretmenler arasında ayrımcılık yapan sözleri hakkında suç duyurusunda bulundu. ..
Bakan Koca'dan Ekrem İmamoğlu sorusuna dikkat çeken cevap
Gündem

Bakan Koca'dan Ekrem İmamoğlu sorusuna dikkat çeken cevap

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kendisine yöneltilen..
Cübbeli Ahmet Hoca selefi grupları hangi ülkelerin desteklediğini açıkladı
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca selefi grupları hangi ülkelerin desteklediğini açıkladı

Cübbeli Ahmet Hoca, katıldığı televizyon programında Türkiye'deki selefi grupları hangi ülkelerin desteklediğini açıkladı.
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay