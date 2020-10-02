Ukrayna'da 146 noktada çıkan orman yangınlarında 11 kişi hayatını kaybetti
Ukrayna'nın doğusundaki Lugansk bölgesinde 146 noktada çıkan çıkan orman yangınlarında 11 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.
Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre Lugansk bölgesinde 146 noktada tespit edilen orman yangınlarından 116'sı söndürüldü, 30 noktada yangınla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Yangınlarda 11 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi hastaneye kaldırıldı. Ayrıca 120 kişi tahliye edildi.
11 bin hektarlık alana yayılan yangınlarda 250 bina hasar gördü.
Ukrayna polisi yangınlarla ilgili 7 farklı soruşturma başlattı.
1500 işçi, 200 araç ve 3 itfaiye uçağını kapsayan söndürme çalışmaları devam ediyor.