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Gündem Ukrayna ziyaretinde Miçotakis’e füzeli karşılama
Gündem

Ukrayna ziyaretinde Miçotakis’e füzeli karşılama

Yeniakit Publisher
2024-03-07 09:42:00 -
Ukrayna ziyaretinde Miçotakis’e füzeli karşılama

Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve beraberinde heyetin Odessa ziyareti esnasında bir patlama meydana geldi. Şiddetli patlamanın nedenleri hakkında ise Yunanistan medyasında birbirinden farklı iddialar ortaya atıldı. Hedefin Zelenski’nin konvoyu olduğu öne sürüldü. (Haber: Yorgo Kırbaki)

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve beraberindeki 7 kişilik heyetin, dün Ukrayna’nın Odessa şehrini ziyareti sırasında meydana gelen patlama, Atina’da endişeye neden oldu.

150 METRE ÖTEDE PATLAMA

Romanya’daki Avrupa Halkçı Parti toplantısına katılmadan önce, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşmek üzere, gizlice Ukrayna’nın Karadeniz kıyısındaki Odessa kentine giden Miçotakis ve beraberindeki Yunan heyetin bulunduğu araçlardan 150 metre uzaklıkta büyük bir patlama meydana geldi. Yapılan açıklamada, Yunan heyetinde herhangi bir yaralanma olmadığı belirtildi.

‘HEDEF ZELENSKİ’ İDDİASI

Miçotakis, Zelenski ile görüşmesinden sonra “Odessa limanını geziyorduk. Araçlara dönerken büyük bir patlama duyduk. Bu da bize, Ukrayna’da savaşın her gün devam ettiğini hatırlattı. Sığınağa gitmek için vaktimiz yoktu” dedi. Yunan medyasına göre, saldırının hedefi Miçotakis değil, Odessa’da Yunan Başbakanı ile görüşmek için yolda olan Zelenski idi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

DRON MU FÜZE Mİ

Şiddetli patlamanın nedenleri hakkında ise Yunan medyasında birbirinden farklı iddialar ortaya atıldı. Bazı medya kuruluşları, patlamanın İran yapımı Rus Shaheed-136 tipi İnsansız Hava Aracı’nın (İHA) yere çakılmasından, bazıları ise Kuzey Kore yapımı bir füzenin fırlatılmasından meydana geldiğini ileri sürdüler. Sosyal medyada ise balistik füze fırlatıldığı belirtildi. Atina’da ayrıca, söz konusu patlamada 5 kişinin öldüğü iddiaları da konuşuldu.

 

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