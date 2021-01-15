Ukrayna, yeni tip koronavirüs kapsamında Türkiye'yi tekrar yeşil bölge statüsüne aldı
Ukrayna, dünyayı etkisi altına alan ölümcül koronavirüs pandemisi kapsamında Türkiye'yi tekrar yeşil bölge statüsüne aldığını açıkladı.
Ukrayna, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında Türkiye'yi tekrar yeşil bölge statüsüne aldığını bildirdi.
Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 vakası yoğunluğuna göre 14 günde bir güncellenen listeye göre 128 ülkenin yeşil, 66 ülkenin ise kırmızı kategoride yer aldığı bildirildi.
Kovid-19 vaka sayılarının düşmesiyle Türkiye tekrar listede yeşil bölge statüsüne geçirildi.
Bu kapsamda Türkiye vatandaşlarının Ukrayna'ya girerken negatif Kovid-19 testi sonucu ibraz etmek veya 14 gün karantinada kalma şartı kalkmış oldu.
Ukrayna, Türkiye'yi 18 Aralık 2020'de kırmızı bölge kapsamına almıştı.
Son 24 saatte 8 bin 199 Kovid-19 vakası görülen Ukrayna'da 8-24 Ocak dönemi için tedbirler artırılmıştı.