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Dünya Ukrayna ve İtalya arasında temas
Dünya

Ukrayna ve İtalya arasında temas

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-07-19 22:05:00 -
Ukrayna ve İtalya arasında temas

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Draghi ve Zelenskiy, Ukrayna’daki savaştaki son durumu görüştü.

Draghi, İtalyan hükümetinin Ukrayna ile tam desteğini ve dayanışmasını yineledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, İtalyan halkına kapsamlı desteği ve dayanışması için teşekkür ederek, "Başbakan Draghi'nin, Ukrayna'ya Avrupa Birliği üyeliği için 'aday ülke' statüsü verilmesine yönelik önemli kişisel katkısı da not edildi." ifadesini kullandı.

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