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Dünya Ukrayna ve ABD'den 30 milyar dolarlık imza
Dünya

Ukrayna ve ABD'den 30 milyar dolarlık imza

Ukrayna Ulusal Nükleer Enerji Üretim Şirketi Energoatom ile ABD şirketi Westinghouse arasında 30 milyar dolarlık anlaşma imzalandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-31 20:53:00 -
Ukrayna ve ABD'den 30 milyar dolarlık imza

Ukrayna Ulusal Nükleer Enerji Üretim Şirketi Energoatom ile ABD şirketi Westinghouse arasında 30 milyar dolarlık protokol imzalandı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı açıklamada, iki şirketin imzaladığı protokolü memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

Pilot proje olarak Hmelnitski Nükleer Santralinin bir güç ünitesinin ortak inşa edileceğini ve anlaşmanın 4 üniteyi daha kapsadığını aktaran Zelenskiy, proje maliyetinin toplamda 30 milyar doları bulacağını kaydetti.

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