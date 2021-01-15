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Dünya Ukrayna, Türkiye'yi o listeden çıkardı
Dünya

Ukrayna, Türkiye'yi o listeden çıkardı

Ukrayna, Türkiye'den gelen turistlere getirdiği 14 günlük karantina zorunluluğunu kaldırma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-15 16:09:00 -
Ukrayna, Türkiye'yi o listeden çıkardı

Ukrayna Sağlık Bakanlığı, koronavirüs (Covid-19) salgınının yaygınlığına göre ülkelerin farklı kategorilere ayrıldığı listeyi güncelledi. Daha önce ‘kırmızı’ kategoride bulunan Türkiye’nin ‘yeşil’ kategoriye geçmesiyle Türkiye’den ülkeye gelen ziyaretçiler için 14 günlük karantina (izolasyon) uygulaması kaldırıldı. Türkiye, Ukrayna’da 18 Aralık 2020’den bu yana ‘kırmızı’ listede bulunuyordu. Ukrayna’da ‘kırmızı’ kategorideki ülke sayısı son bir haftada 78’den 66’ya geriledi.

PCR test sonucu ibraz etme zorunluğu kalktı

Türkiye’nin Kiev Büyükelçiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada ise “Ukrayna makamlarınca Covid-19’un yaygınlığına göre ülkeler kırmızı veya yeşil kategoriye alınmaktadır. Bugün itibarıyla ülkemizin yeşil listede yer aldığı görülmektedir. Buna göre, PCR test sonucu ibraz etme zorunluluğu kaldırılmıştır” bilgisine yer verildi. Ukrayna’ya girmek isteyen yabancı uyrukluların, Kovid-19 tedavi masraflarını kapsayan, Ukrayna’da kalış süresince geçerli sigorta poliçesine sahip olmaları gerektiği hatırlatıldı.

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