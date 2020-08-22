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Aktüel Ukrayna, Türk Konseyinde gözlemci ülke olmak istiyor
Aktüel

Ukrayna, Türk Konseyinde gözlemci ülke olmak istiyor

Yeniakit Publisher
2020-08-22 22:08:57 -
Ukrayna, Türk Konseyinde gözlemci ülke olmak istiyor

KİEV (AA) - Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar, Kırım'ın Rusya tarafından gayrimeşru ilhakını gündeme getirmek için Türk Konseyinde gözlemci ülke olmak istediklerini açıkladı.

Ukrayna medyasında yer alan habere göre, Ceppar, Türk Konseyinde gözlemci ülke olmak istediklerini belirtti.

Türk Konseyinin, Kırım ve Kırım Tatarları konusunu gündeme taşıyabilecekleri uluslararası bir platform olduğuna dikkati çeken Ceppar, ayrıca Kırım'daki güvenlik sorunlarına ilişkin Kiev’de konferans düzenlemeyi planladıklarını kaydetti.

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