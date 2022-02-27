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Gündem Ukrayna tüm dünyaya ilan etti! 4300 Rus askeri öldürüldü
Gündem

Ukrayna tüm dünyaya ilan etti! 4300 Rus askeri öldürüldü

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, ülkesine saldıran Rus güçlerinin yaklaşık 4300 asker, 27 uçak, 26 helikopter, 146 tank, 706 zırhlı araç, 49 top ve 2 gemi kaybettiğini tüm dünyaya ilan etti.

Yeniakit Publisher
2022-02-27 13:57:00 - 2022-02-27 14:01:13
Ukrayna tüm dünyaya ilan etti! 4300 Rus askeri öldürüldü

Malyar, Facebook'tan yaptığı açıklamada, Rus güçlerinin son 3 gündeki kayıplarına ilişkin bilgi paylaştı.

Rus güçlerinin yaklaşık 4300 asker, 27 uçak, 26 helikopter, 146 tank, 706 zırhlı araç, 49 top, 2 gemi, 1 Buk uçaksavar, 4 Grad roketatar sistemi kaybettiğini belirten Malyar, bu rakamlara devam eden çatışmaların dahil edilmediğini kaydetti.

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