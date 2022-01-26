Ukrayna tarafından dikkat çeken çıkış: Türkiye her şeyi yaptı

Türkiye'nin etkili bir bölgesel oyuncu olduğunu söyleyen Artem Filipenko, Rusya-Ukrayna krizi konusunda Türkiye'nin barışı sağlamak için çok şey yaptığını söyledi.

Ukrayna Ulusal Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nde görev yapan Artem Filipenko, Ukrayna-Rusya krizine ve Türkiye'nin ara buluculuk rolüne ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna basınına konuşan Filipenko, Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasında arabulucu olma girişimiyle ilgili, "Bu kesinlikle Türkiye'nin önemli bir girişimidir. Diplomasi, elbette, savaştan daha iyidir. Ancak Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığının 2014 yılında başladığını ve ilan edilmemiş savaşın sekiz yıldır devam ettiğini ve şu ana kadar müzakerelerde çok az ilerleme kaydedildiğini hatırlatmama izin verin" dedi.

Türkiye'nin Ukrayna olan iş birliğine değinen Filipenko, "Türkiye'nin barışı sağlamak için zaten çok şey yaptığını söylemek isterim. Türkiye ile askeri-teknik işbirliği sayesinde, Ukrayna bir dizi yeni silah satın aldı. Ve Rusya'nın daha fazla saldırgan eylemlerini engelleyebilecek en önemli faktör. Bu nedenle, müttefiklerimizin ve ortaklarımızın çabalarını memnuniyetle karşılayarak, yardımlarını ve konumlarını takdir ederek, her şeyden önce kendimize ve güçlü yönlerimize güvenmeliyiz" dedi.

Türkiye'nin hem Ukrayna hem de Rusya ile eşit ilişkiler sürdürmeye çalıştığını ifade eden Filipenko, "Türkiye her şeyden önce çıkarlarını savunuyor. Türkiye'nin geleneksel politikası, "Karadeniz bölgesinin sorunları Karadeniz bölgesi devletleri tarafından çözülmelidir" kuralına indirgenmiştir. Bu, BLACKSEAFOR ve BSEC gibi önceki girişimlerin odak noktası olmuştur. Doğal olarak, etkili bir bölgesel oyuncu olarak Türkiye, Karadeniz'de gelişen durumdan endişe duymaktadır. Dolayısıyla tansiyonun düşürülmesi Türkiye'nin çıkarınadır" açıklamasında bulundu.