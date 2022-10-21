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Dünya Ukrayna son gelişmeyi duyurdu: Ruslardan geri alındı
Dünya

Ukrayna son gelişmeyi duyurdu: Ruslardan geri alındı

Ukrayna ordusunun, Herson bölgesinde bugüne kadar toplam 88 yerleşim yerinde yeniden kontrolü sağladığı duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2022-10-21 18:46:00 -
Ukrayna son gelişmeyi duyurdu: Ruslardan geri alındı

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kirilo Timoşçenko, Ukrayna ordusunun ülkenin Harkiv ve Herson bölgelerinde Rus güçlerin kontrol ettiği yerleşim birimlerin geri alınması için sürdürdüğü operasyon hakkında açıklama yaptı.

Bugüne kadar Harkiv bölgesinde 551, Herson'da ise 88 yerleşim yerinde yeniden kontrol sağladıklarını ifade eden Timoşçenko, "Herson bölgesinde toplam 88 yerleşim yeri kurtarıldı. Burada 11 bin 827 sivil yaşıyor" ifadelerini kullandı.

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