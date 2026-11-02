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Ve ortalığı yangın yerine çevirecek ismi açıkladı! İşte Fener’e önerilen teknik direktör

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Ve ortalığı yangın yerine çevirecek ismi açıkladı! İşte Fener’e önerilen teknik direktör

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör arayışları sürerken eski teknik direktör Jorge Jesus'tan dikkat çeken bir tavsiye geldi. Portekizli çalıştırıcının, sarı-lacivertli yönetimin adayları arasında yer alan Sergio Conceiçao için olumlu referans verdiği ve "Onda benim gençliğimi görüyorum" dediği aktarıldı. Yönetimde ise Aykut Kocaman ve Conceiçao arasında görüş ayrılığı yaşandığı, son kararı Başkan Aziz Yıldırım'ın vereceği belirtildi.

#1
Foto - Ve ortalığı yangın yerine çevirecek ismi açıkladı! İşte Fener’e önerilen teknik direktör

Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün belirlenmesi için yapılan yönetim kurulu toplantısında farklı görüşler ortaya çıktı. Dün gece gerçekleştirilen toplantıda 8 yöneticinin Aykut Kocaman'ın takımın başına getirilmesini istediği öne sürüldü. 5 yöneticinin ise yabancı teknik direktörden yana tercih kullandığı, bu isimlerin öncelikli adayının Sergio Conceiçao olduğu belirtildi. Emre Belözoğlu'nun da teknik direktör adayları arasında bulunduğu ifade edildi.

#2
Foto - Ve ortalığı yangın yerine çevirecek ismi açıkladı! İşte Fener’e önerilen teknik direktör

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe Futbol Komitesi'nin, takımın eski çalıştırıcısı Jorge Jesus ile de temas kurduğu aktarıldı.

#3
Foto - Ve ortalığı yangın yerine çevirecek ismi açıkladı! İşte Fener’e önerilen teknik direktör

Portekizli teknik adamın, vatandaşı Sergio Conceiçao hakkında olumlu görüş bildirdiği ve Fenerbahçe yönetimine referans verdiği öne sürüldü. Jesus'un Conceiçao için "Onda benim gençliğimi görüyorum" ifadelerini kullandığı belirtildi.

#4
Foto - Ve ortalığı yangın yerine çevirecek ismi açıkladı! İşte Fener’e önerilen teknik direktör

Tecrübeli teknik adamın bu değerlendirmesinin, Conceiçao'nun yabancı teknik direktör adayları arasındaki konumunu güçlendirdiği ifade edildi.

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