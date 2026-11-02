Ve ortalığı yangın yerine çevirecek ismi açıkladı! İşte Fener’e önerilen teknik direktör
Fenerbahçe'de yeni teknik direktör arayışları sürerken eski teknik direktör Jorge Jesus'tan dikkat çeken bir tavsiye geldi. Portekizli çalıştırıcının, sarı-lacivertli yönetimin adayları arasında yer alan Sergio Conceiçao için olumlu referans verdiği ve "Onda benim gençliğimi görüyorum" dediği aktarıldı. Yönetimde ise Aykut Kocaman ve Conceiçao arasında görüş ayrılığı yaşandığı, son kararı Başkan Aziz Yıldırım'ın vereceği belirtildi.