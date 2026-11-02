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Galatasaray’da ortalığı yangın yerine çeviren krizin sebebi belli oldu! İşte küfürlü kavganın perde arkası

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Galatasaray’da ortalığı yangın yerine çeviren krizin sebebi belli oldu! İşte küfürlü kavganın perde arkası

Galatasaray yönetiminde 2. Başkan Metin Öztürk ile Abdullah Kavukcu arasında yaşanan ve iki ismin de istifasıyla sonuçlanan kavganın perde arkasına ilişkin dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı yönetimde disiplin kuruluna sevk konusunda başlayan fikir ayrılığının sert tartışmaya dönüştüğü öne sürüldü. Başkan Dursun Özbek'in tarafları barıştırma girişiminin de sonuçsuz kaldığı belirtilirken, yaşanan gelişmelerin ardından erken seçim çağrıları gündeme geldi. İşte detaylar...

#1
Foto - Galatasaray’da ortalığı yangın yerine çeviren krizin sebebi belli oldu! İşte küfürlü kavganın perde arkası

Milliyet'te yer alan habere göre, Galatasaray Yönetim Kurulu'nun 27 Ekim'deki toplantısında, kulüp üyelerinden Ayhan Özmızrak'a küfür ettiği belirtilen Onur Meral'in Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi konusu ele alındı. Özmızrak'ın dilekçesinin işleme alınmasının ardından yönetimde görüş ayrılıkları yaşandı. Metin Öztürk'ün, "Bize muhalif olması, başka bir üyenin ona küfür etme hakkını vermez. Tüzüğe göre disipline sevk etmemiz gerekiyor" görüşünü savunduğu aktarıldı. Abdullah Kavukcu'nun ise Ayhan Özmızrak'ın muhalif kimliğine dikkat çekerek, kendisine küfür ettiği belirtilen üyenin Disiplin Kurulu'na sevk edilmemesi gerektiğini savunduğu öne sürüldü.

#2
Foto - Galatasaray’da ortalığı yangın yerine çeviren krizin sebebi belli oldu! İşte küfürlü kavganın perde arkası

Bunun üzerine Metin Öztürk'ün, "Ayhan Özmızrak'ın muhalif olması, kimsenin ona küfür etme hakkı vermez" diyerek karşı çıktığı ve iki yönetici arasında sert tartışma yaşandığı belirtildi. Yaşanan tartışmanın ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in devreye girdiği aktarıldı. Özbek'in, "29 Ekim'de Metin de Kemerburgaz'a gelsin, olay çözülür. Ben onları orada barıştırırım" dediği belirtildi. Ancak Metin Öztürk'ün Kemerburgaz'a gitmediği, Abdullah Kavukcu'nun da "O gelirse ben de gelmem" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Öztürk'ün diğer yöneticilerden gelen istifadan vazgeçme çağrılarına da olumlu yanıt vermediği ve kararının arkasında durduğu aktarıldı.

#3
Foto - Galatasaray’da ortalığı yangın yerine çeviren krizin sebebi belli oldu! İşte küfürlü kavganın perde arkası

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre ise iki yönetici arasındaki tartışmada Fenerbahçe detayı da etkili oldu. Abdullah Kavukcu'nun, Metin Öztürk'ün derbide protokol tribününde Fenerbahçe Başkanvekili Barış Göktürk ile yan yana oturmasına sert tepki gösterdiği öne sürüldü. Kavukcu'nun, Göktürk'ün geçmişte kendisini ve Galatasaray'ı hedef alan açıklamalarını hatırlatarak Öztürk'ü eleştirdiği belirtildi. Haberde, iki yönetici arasındaki tartışmanın fiziksel müdahaleye kadar vardığı ileri sürüldü. Yaşanan gelişmelerin ardından Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk ile Abdullah Kavukcu, 1 Kasım Pazar günü istifalarını sundu. Metin Öztürk, yaşanan olayla ilgili açıklamasında, "Toplantıda gerçekleşen fiilî saldırıya ve ölmüş anneme hakarete dönüşen eylemi kabullenmeme terbiyem izin vermez" ifadelerini kullandı. Abdullah Kavukcu ise "Camiamızın birliğine zarar vermek istemem" diyerek istifasını açıkladı.

#4
Foto - Galatasaray’da ortalığı yangın yerine çeviren krizin sebebi belli oldu! İşte küfürlü kavganın perde arkası

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, yönetimde yaşanan peş peşe ayrılıkların ardından Başkan Dursun Özbek'e yönelik erken seçim baskısı da başladı. Haberde, yönetici Ömer Sarıgül'ün kara para aklama soruşturmasında tutuklu yargılandığı, Maruf Güneş'in ise adının geçtiği bahis soruşturmasının ardından serbest bırakıldığı aktarıldı. Son olarak Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu'nun da istifa etmesiyle birlikte camianın önde gelen isimlerinin Dursun Özbek'e, "Güçlü liste yap, erken seçime git" çağrısında bulunduğu öne sürüldü. Öte yandan Kavukcu, yaşananların kamuoyuna gerçeği yansıtmayan ve abartılı ifadelerle aktarıldığını savundu. Böylece iki yöneticinin tartışmanın niteliğine ilişkin açıklamaları arasındaki farklılık da dikkat çekti.

#5
Foto - Galatasaray’da ortalığı yangın yerine çeviren krizin sebebi belli oldu! İşte küfürlü kavganın perde arkası

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, gün içerisinde 27 Ekim'de yapılan yönetim kurulu toplantısında yaşanan olaylardan dolayı sarı-kırmızılıların yönetim kurulu üyeliğinden ve bağlı şirketlerindeki yönetim kurulu üyeliklerinden istifa ettiğini açıkladı. Metin Öztürk, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "27 Ekim tarihli yönetim kurulu toplantımızda gerçekleşen, fiili saldırıya ve ölmüş anneme hakarete dönüşen eylemi kabullenmeme ne Galatasaray terbiyem ne annemden babamdan aldığım terbiyem el vermez. Bugün itibarıyla Galatasaray yönetim kurulu ve bağlı şirketlerdeki yönetim kurulu üyeliklerimden istifa ediyorum" dedi.

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