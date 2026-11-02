Galatasaray’da ortalığı yangın yerine çeviren krizin sebebi belli oldu! İşte küfürlü kavganın perde arkası
Galatasaray yönetiminde 2. Başkan Metin Öztürk ile Abdullah Kavukcu arasında yaşanan ve iki ismin de istifasıyla sonuçlanan kavganın perde arkasına ilişkin dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı yönetimde disiplin kuruluna sevk konusunda başlayan fikir ayrılığının sert tartışmaya dönüştüğü öne sürüldü. Başkan Dursun Özbek'in tarafları barıştırma girişiminin de sonuçsuz kaldığı belirtilirken, yaşanan gelişmelerin ardından erken seçim çağrıları gündeme geldi. İşte detaylar...