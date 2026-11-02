Galatasaray’da ortalığı yangın yerine çeviren krizin sebebi belli oldu! İşte küfürlü kavganın perde arkası

Bunun üzerine Metin Öztürk'ün, "Ayhan Özmızrak'ın muhalif olması, kimsenin ona küfür etme hakkı vermez" diyerek karşı çıktığı ve iki yönetici arasında sert tartışma yaşandığı belirtildi. Yaşanan tartışmanın ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in devreye girdiği aktarıldı. Özbek'in, "29 Ekim'de Metin de Kemerburgaz'a gelsin, olay çözülür. Ben onları orada barıştırırım" dediği belirtildi. Ancak Metin Öztürk'ün Kemerburgaz'a gitmediği, Abdullah Kavukcu'nun da "O gelirse ben de gelmem" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Öztürk'ün diğer yöneticilerden gelen istifadan vazgeçme çağrılarına da olumlu yanıt vermediği ve kararının arkasında durduğu aktarıldı.