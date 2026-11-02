  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
17 yılın en sert düşüşünü yaşayan altında herkesi ters köşe yapan hareket! Her şey bir anda değişti 40 yaş üstü bunu bilmiyor! Araba süren herkesi ilgilendiriyor Özür diledi ama ne çare! Çinliler Mbappe’ye kafayı taktı Türkiye’den İran’a aynı görüntüler! Peki kutladıkları “Cadılar Bayramı” aslında ne? Ve ortalığı yangın yerine çevirecek ismi açıkladı! İşte Fener’e önerilen teknik direktör Fazla tuz tüketimi bakın neye sebep oluyor Galatasaray’da ortalığı yangın yerine çeviren krizin sebebi belli oldu! İşte küfürlü kavganın perde arkası Rusya'dan Zelenskiy çıkışı: Putin'i ararsa... Bu manzara göreni adeta büyülüyor! Burası Pamukkale değil Başkale Manisa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Aynı aileden 4 kişi...
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Kötü koku gerçeği ortaya çıkardı: Meğer 5 gündür o haldeymiş!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kötü koku gerçeği ortaya çıkardı: Meğer 5 gündür o haldeymiş!

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir binadan gelen kötü koku şikayeti üzerine harekete geçen AFAD ekipleri, 5 gün önce hayatını kaybeden bir kadının cesediyle karşılaştı.

#1
Foto - Kötü koku gerçeği ortaya çıkardı: Meğer 5 gündür o haldeymiş!

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Alparslan Mahallesi Kandil Sokak üzerinde bulunan 8 katlı binadan yayılan kötü kokuyu alan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

#2
Foto - Kötü koku gerçeği ortaya çıkardı: Meğer 5 gündür o haldeymiş!

DAİREYE BALKONDAN GİRİLDİ Ekipler, kokunun binanın 3’üncü katındaki bir daireden geldiğini belirlerken, itfaiye ekipleri tarafından merdiven eşliğinde evin balkonundan daireye girildi. Ekipler tarafından dairede yapılan kontrollerde, Fatma Öztürk’ün (49) cansız bedenine ulaşıldı.

#3
Foto - Kötü koku gerçeği ortaya çıkardı: Meğer 5 gündür o haldeymiş!

İNTİHAR İHTİMALİ Öte yandan, haber verilmesi üzerine bölgeye gelen AFAD ekipleri binadaki kokunun insan sağlığına olumsuzluklarla ilgili ölçüm yapıldı. Yapılan incelemede, Fatma Öztürk’ün intihar ederek yaşamına son verdiği üzerinde durulduğu öğrenildi. Öztürk’ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığına kaldırıldı.

#4
Foto - Kötü koku gerçeği ortaya çıkardı: Meğer 5 gündür o haldeymiş!

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Göztepe'ye yenilgisi sonrası Fenerbahçe'de beklenen oldu
Spor

Göztepe'ye yenilgisi sonrası Fenerbahçe'de beklenen oldu

2-1'lik Göztepe yenilgisi sonrası şampiyonluk yolunda çok ağır yara alan Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım başkanlığındaki yönetim, olağanüstü top..
İslam düşmanlığı sınav binasına kadar sıçradı! Kocaeli'de din görevlisi adayına skandal takke engeli!
Eğitim

İslam düşmanlığı sınav binasına kadar sıçradı! Kocaeli'de din görevlisi adayına skandal takke engeli!

Kocaeli Cahit Elginkan Anadolu Lisesi'nde düzenlenen Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavında skandal bir olay yaşandı.
‘Selamünaleyküm’ diyen gençleri bir dövmediği kaldı! Allah’ın selamından bile rahatsız oldu
Gündem

‘Selamünaleyküm’ diyen gençleri bir dövmediği kaldı! Allah’ın selamından bile rahatsız oldu

İslam’dan, inançtan ve dini değerlerden rahatsız olanlar adeta pusuda bekliyor. İçerik üreticisi gençlerin bir kahvehaneye “Selamünaleyküm” ..
Yok böyle kazanç! 30 dolara aldı köşeyi döndü
Aktüel

Yok böyle kazanç! 30 dolara aldı köşeyi döndü

ABD'nin Michigan eyaletinde bir ikinci el pazarına giden vatandaş, kenara atılmış sıradan bir tabloyu sadece 30 dolara satın alarak hayatını..
Levent Gültekin Zafer Partililere seslendi: Ümit Özdağ Erdoğan’a dedi ki...
Gündem

Levent Gültekin Zafer Partililere seslendi: Ümit Özdağ Erdoğan’a dedi ki...

Gazeteci Levent Gültekin, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 2023 seçimleri sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili an..
Yemen’de dengeleri değiştirecek hamle! Suudi Arabistan harekete geçti
Gündem

Yemen’de dengeleri değiştirecek hamle! Suudi Arabistan harekete geçti

Yemen’de çatışmalar yeniden şiddetlenirken Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu’ndan dikkat çeken bir askeri hamle geldi. Operasyon..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23