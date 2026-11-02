Fazla tuz tüketimi bakın neye sebep oluyor

Böbrek sağlığı için tuz tüketimine dikkat Böbreklerin vücuttaki su ve elektrolit dengesinin korunmasında ve fazla sodyumun atılmasında önemli görev üstlendiğini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Hasan Hacıosman, "Yüksek tuz tüketimi kan basıncını yükselterek böbrekler üzerindeki yükü artırabilir. Hipertansiyon ile böbrek hastalıkları arasındaki bu ilişki, zaman içinde böbrek fonksiyonlarının olumsuz etkilenmesine neden olabilmektedir. Özellikle kronik böbrek hastalığı bulunan kişilerin tuz tüketimini kontrol altında tutması önem taşımaktadır. Bununla birlikte, tuz kısıtlamasının düzeyi hastanın mevcut hastalıklarına ve klinik durumuna göre belirlenmelidir" ifadelerini kullandı. Normal kiloda olmak karaciğer hastalığı riskini ortadan kaldırmıyor Yağlı karaciğer hastalığı denildiğinde çoğunlukla fazla kilo, obezite, insülin direnci ve metabolik sorunların akıllara geldiğine değinen Dr. Öğr. Üyesi Hasan Hacıosman, "Ancak normal vücut ağırlığına sahip kişilerde de karaciğer hastalığı gelişebilir. Eylül 2026'da Duke-NUS Tıp Fakültesi ve University College London araştırmacılarının katkısıyla yayımlanan deneysel bir çalışma, yüksek tuz içeren bir diyetin obez olmayan farelerde karaciğer metabolizmasını değiştirebildiğini ve iltihaplanma ile fibrozis süreçlerini tetikleyebildiğini gösteren bir araştırma yaptı. Araştırmada, karaciğerdeki yağ birikimi görece düşük olmasına rağmen belirgin iltihaplanma ve doku sertleşmesi gözlendi. Bu bulgular, normal kilodaki kişilerde görülen yağlı karaciğer hastalığının farklı biyolojik mekanizmalarla gelişebileceğine işaret etmektedir. Ancak söz konusu çalışma hayvanlar üzerinde gerçekleştirildiğinden, yüksek tuz tüketiminin insanlarda aynı mekanizmayla hastalığa neden olduğunu söylemek için ek araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır" şeklinde görüş verdi.