Ukrayna Savunma Bakanı'ndan Rusya açıklaması: İddiaları reddetti!

ICTV televizyonunda konuşan Reznikov, aldıkları istihbarat bilgileri doğrultusunda “Rus Silahlı Kuvvetleri tarafından şu an itibarıyla yarın taarruza geçeceklerini gösteren tek bir saldırı gücü kurulmadı” ifadelerini kullandı.

Riskli bazı senaryoların olduğunu, bunların gelecekte mümkün olduğunu belirten Reznikov, “Ancak bugün böyle bir durum, böyle bir tehdit yok” dedi.

Reznikov ayrıca Müşterek Kuvvetler Operasyonu Komutanı Aleksandr Pavlyuk’un açıkladığı Rusya’nın 20 Şubat’ta Ukrayna’ya saldırabileceğine ilişkin senaryoyu pek olumlu değerlendirmediğini ifade etti.

Reznikov, Silahlı Kuvvetler ve Genelkurmay Başkanlığı’nın olası bir durumda nasıl hareket edeceklerini bilmek için olası en kötü senaryoları değerlendirdiğini ifade etti.