Ukrayna, Rusya'yı vurmuştu! Vurulma anı böyle ortaya çıktı

Kerç köprüsünün vurulma anı görüntüleri ortaya çıktı. İşte Ukrayna’nın Rusya’ya ait olan Kırım bağlantı köprüsünün havaya uçurulma anları…

Zelenski'nin danışmanlarından Mihaylo Podolyak, Kırım ve Rusya anakarasını birbirine bağlayan köprü için daha önceden The Guardian'a verdiği söyleşide, ''Gelecek 2-3 ay içerisinde Kırım'da son haftalarda görülen "gizemli saldırıların" sürebileceğini söylerken, işgal altındaki bölgelerde ikmal hatlarını vurarak "Rus güçleri arasında kaos yaratacaklarını" belirtmişti.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev de konuya ilişkin, ''Böyle bir şey olması durumunda oradaki herkes için anında kıyamet günü gelecek, çok hızlı ve sert bir şekilde. Saklanmak çok zor olacak. Yine de bu tür açıklamalarla genel durumu kışkırtmaya devam ediyorlar" açıklamalarında bulunmuştu.

Kırımın ayrılıkçı Başkanı Danışmanı Oleg Kryuchkov, ''Kırım köprüsünde yangın oluştu, yakıt deposu yanıyor. Nedenler hakkında konuşmak henüz erken'' dedi.

Avrupa'nın en uzun köprüsü olarak bilinen ve 3,6 milyar dolara mal olan Kırım Köprüsü yapıldığından beri milyonlarca insanın kullandığı, Rus mallarının dünyaya çıkış kapısı olan büyük bir rotaya dönüştü.