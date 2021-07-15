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Dünya Ukrayna Rusya'yı çılgına çevirecek açıklamayı yaptı: Türkiye'den teslim aldık! Test edeceğiz
Dünya

Ukrayna Rusya'yı çılgına çevirecek açıklamayı yaptı: Türkiye'den teslim aldık! Test edeceğiz

Ukrayna Deniz Kuvvetleri, Türkiye’den ilk Bayraktar TB2 insansız hava aracını teslim aldıklarını ve Karadeniz kıyılarında test edeceklerini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-07-15 14:13:00 -
Ukrayna Rusya'yı çılgına çevirecek açıklamayı yaptı: Türkiye'den teslim aldık! Test edeceğiz

Ukrayna Deniz Kuvvetleri Türkiye’den ilk Bayraktar TB2 insansız hava aracını teslim aldıklarını duyurdu.

Bakanlığın Facebook’taki açıklamasında, "İlk Bayraktar TB2 insansız hava aracı kompleksi Deniz Kuvvetleri için Ukrayna’ya sevk edildi. Konuşlanma noktasında son kabul testlerini gerçekleştiriyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada böylelikle Karadeniz ve Azov Denizi kıyıları ve semalarının etkili bir şekilde gözleneceğini, yüksek hassasiyetli silah donanımına sahip düşman hedeflerinin vurulması imkanına sahip olacakları belirtildi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba daha önce Türkiye’den Rusya’yı zapt etmek ve topraklarını korumak amacıyla insansız hava araçları satın aldıklarını söylemişti. Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın vekili Ruslan Balbek, Kiev’in bu açıklamayla ‘çocuk korkutmaya çalışırcasına bir tavır sergilediğini ifade etmişti.

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Yorumlar

yücel

nasıl ilk tb2 yi teslim almışlar heralde eksik yazdınız ikinci parti ilk teslimat olabilir yoksa Ukrayna Donetsk bölgesinde defalarca kullandı hatta geçenlerde ilk NATO da karadeniz tatbikatında kullandı
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