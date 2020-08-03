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Dünya

Ukrayna: Rusya'nın isteği doğrudan silahlı saldırganlık

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Donbas'a silah sevkiyatını artırma isteğinin "doğrudan silahlı saldırganlık" olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-03 22:31:00 -
Ukrayna: Rusya'nın isteği doğrudan silahlı saldırganlık

Ukrayna Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusuna yönelik siyaseti eleştirildi.

Ukrayna'nın ABD'den askeri yardım alması durumda Rusya'nın Donbas'a silah göndermesi yönünde siyasi açıklamalar yapıldığına değinilen açıklamada, "Ukrayna, uluslararası anlaşmalara uygun şekilde ortaklardan teknik yardım alıyor." ifadeleri kullanıldı.

Rusya'nın Donbas'a silah gönderdiğine vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"480 tank, 900'den fazla zırhlı araç, yaklaşık 450 savaş topu ve obüs, yaklaşık 300 havan topu, yaklaşık 210 çok namlulu roketatar, yaklaşık 700 hava savunma aracı, yaklaşık 450 tanksavar aracı geçici olarak işgal edilen Dontesk ve Lugansk bölgelerinde bulunuyor. Rusya, bu silahların tamamını Ukrayna'ya karşı askeri operasyonlarda kullanıyor."

Açıklamada, "Rusya, silahların sevkiyatını artırmak istiyorsa bu, doğrudan silahlı saldırganlık ve devlet düzeyinde terörist faaliyetlere destek olunduğunu gösteriyor." ifadelerine yer verildi.

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