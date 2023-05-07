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Dünya Ukrayna Rusya'nın hipersonik füzesini düşürdü
Dünya

Ukrayna Rusya'nın hipersonik füzesini düşürdü

Yeniakit Publisher
2023-05-07 08:23:00 - 2023-05-07 08:24:31
Ukrayna Rusya'nın hipersonik füzesini düşürdü

Ukrayna, Amerikan Patriot hava savunma sistemiyle Rusya'nın Kinjal hipersonik füzesini düşürdüğünü duyurdu.

Hava Kuvvetleri Komutanı Nikolay Oleşçuk, 4 Mayıs gecesi MiG-31K uçağıyla Rusya topraklarından fırlatılan X-47 füzesinin Kiev hava sahasında vurulduğunu söyledi.

Patriot füzelerini Nisan ayı sonunda teslim alan Ukrayna'nın bu savunma sistemini ilk kez kullandığı biliniyor.

Oleşçuk, "Patriot hava savunma sistemi, Rusların 'benzeri görülmeyen Kinjal' füzesini düşürdü. Ukrayna halkını bu tarihi olaydan dolayı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Patriot sistemlerini ilk kez Ağustos 2021'de ABD'yi ziyareti sırasında istediğini kaydetti. Patriot'a sahip olmayı 'rüya' olarak nitelendiren Reznikov, o dönemde ABD'nin kendisine olumsuz yanıt verdiğini hatırlattı.

Ukrayna'nın böylece ilk kez Moskova'nın en modern füzelerinden birini önlediği belirtiliyor.
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En yeni ve en gelişmiş Rus silahlarından olan Kinzhal, 2,000 kilometreye kadar menzile sahip ve ses hızının 10 katı hızla uçabiliyor.

Hipersonik hıza ve ağır bir savaş başlığına sahip Kinzhal'in yeraltı sığınakları ve dağ tünelleri gibi hedeflerde etkin olarak kullanılabildiği biliniyor.

Ukrayna ordusu daha önce Kinzhal füzelerini engelleyecek imkanları olmadığını duyurmuştu.

Ukrayna, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Hollanda tarafından sağlanan Patriot sistemlerinin sayısı ile ilgili bilgi paylaşmadı. Almanya Kiev'e en az bir ve Hollanda iki sistem sağladığını kaydetti.

İlk olarak 1980'lerde ABD tarafından konuşlandırılan Patriot'un füze başına maliyetinin yaklaşık 4 milyon dolar, fırlatıcıların her birinin maliyetinin ise yaklaşık 10 milyon dolar olduğu ifade ediliyor.

Kaynak: Euronews

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