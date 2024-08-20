Ukrayna Rusya'da petrol deposunu vurdu

Ukrayna, Rusya'nın Rostov bölgesinde petrol deposuna dronlu saldırı gerçekleştirdi. Depo patladı, petrolün etkisiyle yangın büyüdü. Yangın günlerdir söndürülemedi. İtfaiyeciler dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

10 kilometrekarelik alana yayılan yangında 500 itfaiyeci ve 4 yangın söndürme uçağı kullanıldı.

Ukrayna ordusu savaş başından bu yana ele geçirdiği ilk Rus yerleşim yeri olan Kursk'taki ilerleyişini de sürdürüyor.

Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ele geçirilen toprakları Ukrayna'yı korumak için kullanacaklarını söyledi, Batı'dan verilen silahların Rus topraklarında da kullanılması için izin istedi.



ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Ortaklarımız, Rus topraklarında silah kullanımına ilişkin mevcut tüm kısıtlamaları kaldırırsa, sınır topluluklarındaki Ukraynalı vatandaşlarımızı korumak ve Rusya'nın saldırganlık potansiyelini ortadan kaldırmak için özellikle Kursk bölgesine fiziksel olarak girmemize gerek kalmayacak.”

Ukrayna kuvvetleri Kursk bölgesine girdikleri Sumi'de de devriye geziyor.

Rusya ise çatışmaların devam ettiğini kimi bölgelerden Ukrayna'nın püskürtüldüğünü kaydetti.

Rus güçleri Harkov, Toresk ve Pokrovsk'da da saldırılarını sürdürüyor.