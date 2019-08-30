Ukrayna, Rusya ile mahkum takası iddialarını reddetti

Ukrayna, Rusya ile mahkum takası yapıldığına dair iddiaları reddetti.

Ukrayna Devlet Başkanlığı ofisi, Rusya ile Ukrayna arasında mahkum takasının gerçekleştirildiğine ilişkin raporların gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya ile Ukraynalı mahkumların serbest bırakılmasının sağlanmasına ilişkin müzakerelerin devam ettiği ifade edilirken, söz konusu mahkum takasının henüz gerçekleştirilmediği vurgulandı.

Kremlin tarafından da mahkum takasına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Rusya ve Ukrayna arasında mahkum değişiminin gündeme gelmesinin ardından, Ukraynalı film yapımcısı Oleg Sentsov Rus yetkililer tarafından ülkenin kuzeyindeki bir hapishaneden Moskova’ya getirilmişti. Ukrayna da Rus yanlısı ayrılıkçıları desteklediği gerekçesiyle gözaltına alınan bir Rus gazeteciyi serbest bırakmıştı.

Rusya, Ukrayna hapishanelerinde bulunan mahkumların serbest bırakılmasını talep ederken, Ukrayna da Kasım ayında Kırım’da gözaltına alınan 24 denizcinin serbest bırakılması konusunda uyarmıştı.

Nisan ayında Ukrayna Devlet Başkanı seçilen Zelenskiy’in seçim vaatleri arasında, Ukraynalı mahkumların serbest bırakılması da yer alıyordu.