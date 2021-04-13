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Dünya Ukrayna-Rusya geriliminde çağrı geldi: Uzak durun
Dünya

Ukrayna-Rusya geriliminde çağrı geldi: Uzak durun

Ukrayna ile Rusya arasında Donbas krizi devam ederken Moskova yönetiminden ABD'ye flaş bir uyarı geldi.

Yeniakit Publisher
2021-04-13 11:29:00 -
Ukrayna-Rusya geriliminde çağrı geldi: Uzak durun

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Karadeniz’e savaş gemilerini gönderen ABD’yi Rusya sınırlarından uzak durması ve olaylara karşımaması konusunda uyardı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin krize karışmaması gerektiğini belirterek “Navigasyon özgürlüğünün ya da deniz özgürlüğünün ne olduğu gibi çeşitli şekillerde yorumlanabilecek konulara girmek istemiyorum, özellikle de mevcut koşullarda. Zira bir şeyi kesin olarak biliyorum: Amerikan savaş gemilerinin kıyılarımız yakınlarında kesinlikle hiçbir işi olamaz. Bu yaptıkları, düpedüz provokasyondur” açıklaması yaptı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı’nın söz konusu açıklamaları, Ukrayna’nın doğusunda gerilimin çok arttığı bir dönemde ABD’nin iki savaş gemisinin bu hafta içinde Karadeniz’e varmasının beklendiği bir zamana denk geliyor.

“Yaptıkları, kelimenin gerçek manasıyla provokasyon. Zira gücümüzü sınıyor, sinirlerimize oynuyorlar. İstediklerini alamayacaklar” diye ekleyen Ryabkov, “ABD donanma güçleri kendi konuşlanma yerlerinden binlerce mil uzağa gidiyorlarsa, burada kesinlikle jeopolitik unsurlar mevcuttur” dedi.

Daha önce Türk Dışişleri’nden bir kaynak RİA Novosti haber ajansına açıklamasında, iki savaş gemisinin Karadeniz’e gitmek üzere İstanbul Boğazı’ndan geçecekleri konusunda bilgilendirdiğini söylemişti.

Pentagon Sözcüsü John Kirby, Karadeniz’e gitmekte olan savaş gemileri sorulduğunda söz konusu hareketliliğin rutin olduğunu savunmuştu.

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Yorumlar

dürüst

RUSYA, ABD.NE ANLAŞTIĞIMIZ GİBİ DAVRANIN DEMEK İSTİYOR.YOKSA SENİN DİBİN BENDEN KARA DERİM DEMEYE GETİRİYOR.
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KUDUZ KÖPEKLER KOLAY AVLARINI RAHATÇA PARÇALAMAK İSTER HEP!!! suriyede ne işin var, libyada, azerbaycanda, KIRIM TATAR CUMHURİYETİNDE, Çeçenizstanda ne işin var.. EMPERYALİST SÖMÜRGECİ İŞGALCİ RUSYA

AMERİKA-İNGİLTERE-FRANSA, ÇİN vs EMPERYAL;ST KATİLLERDENn HİÇBİR FARKIN YOK..
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