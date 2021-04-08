  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Ukrayna-Rusya gerilimi sürerken dünyaya duyurdular: Savaş gemilerini yolladık
Dünya

Ukrayna-Rusya gerilimi sürerken dünyaya duyurdular: Savaş gemilerini yolladık

Ukrayna ile Donbass'ta büyük bir kriz yaşayan Rusya'nın tatbikatlar için 10 savaş gemisini Karadeniz'e gönderdiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-04-08 17:32:00 -
Ukrayna-Rusya gerilimi sürerken dünyaya duyurdular: Savaş gemilerini yolladık

Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Güney Askeri Bölgesi, çıkarma botları ve topçu savaş gemileri de dahil 10'dan fazla donanma gemisinin tatbikatlara katılmak üzere Hazar Denizi'nden Karadeniz'e gönderildiğini açıkladı.

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Donbass bölgesinde gerilim sürerken Rusya, bölgede yeni bir hamle daha gerçekleştiriyor.

Önceki gün Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun ülkedeki tüm bölgelerde savaşa hazırlık durumunun tespiti için denetimlere başlandığını duyurmasının ardından Güney Askeri Bölgesi, Hazar Denizi'ndeki gemilerin Karadeniz'e intikal ettiğini açıkladı.

Güney Askeri Bölgesi, "Kış tatbikat dönemi kapsamındaki denetimler kapsamında Hazar Filosu'na ait 10'dan fazla çıkarma ve topçu botu ile gemisi, Hazar Denizi'nden Karadeniz'e geçiyor. Gemilerin mürettebatı, Mahaçkale'deki üs noktasından ayrılmadan önce tam kapsamlı eğitimden geçerek denizde çeşitli görevleri yerine getirdi" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Hazar Filosu gemilerindeki mürettebatın Karadeniz Filosu'ndaki güçlerle birlikte deniz tatbikatlarına katılacağının altı çizildi.

Rusya Karadeniz Filosu'nun üssü Kırım'da bulunuyor.

6 Nisan'da Rusya Ulusal Savunma İdare Merkezi toplantısında konuşan Sergey Şoygu, "Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin hazırlık planına uygun olarak askeri idare organlarında, bölgelerde ve birliklerde denetimlere başlandı. Askerler, taktik, özel ve iki taraflı tatbikatlar yapmak üzere poligonlarda çalışmalara başladı" ifadelerini kullanmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı da, denetimler kapsamında nisan ayı boyunca 812'si iki taraflı, 101'i poligonda ve 520'si askeri eğitim tesislerinde olmak üzere toplam 4 bin 48 tatbikat yapılacağını duyurmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'ye geleceklerdi! ABD üslerini vurdular
Dünya

Türkiye'ye geleceklerdi! ABD üslerini vurdular

İlerleyen günlerde Türkiye'ye gelmesi beklenen Taliban güçlerinin Kabil hükümeti ile ABD ile arasında anlaşmazlığı devam ediyor. Taliban gü..
Selçuk Bayraktar'dan flaş teklif: Güç birliği yapmalıyız!
Gündem

Selçuk Bayraktar'dan flaş teklif: Güç birliği yapmalıyız!

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Azerbaycan'a “Güç birliği yapmalıyız” teklifinde bulundu.
Dünyaya gündemine bomba gibi düştü! Suudi Arabistan'ı vuracaklardı
Dünya

Dünyaya gündemine bomba gibi düştü! Suudi Arabistan'ı vuracaklardı

Yemen'deki İran destekli Husilerin, Suudi Arabistan'a gönderdiği bomba yüklü bir İHA'nın havada imha edildiği duyuruldu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay