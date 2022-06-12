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Dünya Ukrayna, Rus ordusunun verdiği kayıpları açıkladı
Dünya

Ukrayna, Rus ordusunun verdiği kayıpları açıkladı

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Savaşın başından bu yana yaklaşık 32 bin 150 Rus askeri öldürüldü” ifadeleri kullanıldı.

Yeniakit Publisher
2022-06-12 13:11:00 -
Ukrayna, Rus ordusunun verdiği kayıpları açıkladı

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Rus ordusunun kayıplarına ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Savaşın başından bu yana yaklaşık 32 bin 150 Rus askeri öldürüldü" denildi.

Açıklamada ayrıca Rus ordusuna ait bin 430 tank, 3 bin 484 zırhlı araç, 715 topçu sistemi, 226 MLR sistemleri, 97 hava savunma sistemi, 212 savaş uçağı, 178 savaş helikopteri, 582 operasyonel ve taktik seviyesinde İHA, 13 gemi, tankerler de dahil 2 bin 455 kamyon, 54 adet özel birlik ve 125 seyir füzesinin imha edildiği belirtildi.

Luhansk Valisi'nden açıklama

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna’nın Luhansk Valisi Sergey Gayday yeni bir açıklamada bulundu. Vali Gayday açıklamasında, “Dün Rus ordusunun düzenlediği saldırlar nedeniyle Luhansk bölgesindeki Zolote kasabasında 10, Vrubivka kasabasında 10, Mykolaivka’da 2, Lysychansk’ta 4 ev yıkıldı. Ayrıca yerel bir alışveriş merkezi yıkıldı” dedi.

Vali Gayday açıklamasında, “Düşmanın Severodonetsk ve Toshkivka’ya yönelik saldırıları devam ediyor. Ukrayna ordusu dün bir düşman saldırısını püskürttü” ifadelerini kullandı. Vali Gayday ayrıca açıklamasında Rus ordusu tarafından saldırıya uğrayan kasabaların; Lysychansk, Severodonetsk, Metiolkine, Pavlohrad, Synetskyi, Ustynivka, Toshkivka, Komyshuvakha, Hirske, Zolote, Vrubivka, Mykolaivka, Bilohorivka, Shypylivka olduğunu söyledi.

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