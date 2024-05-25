Ukrayna'da Rus savunmasını aşmak için geliştirilen Sea Baby insansız tekne, güdümsüz roket kılavuzları ve jiroskopla stabilize edilmiş optik-elektronik istasyonla donatılmış halde görüldü.

Dünyanın en iyileri arasında yorumları yapıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 2 yıl önce 24 Şubat'ın sabahında duyurduğu "özel operasyon"nun başlamasıyla Rus ordusu, Ukrayna topraklarına girdi. O tarihten bugüne savaş karşılıklık savunma ve saldırı hamleleriyle devam ediyor.

Ukrayna’da, Rus savunması için bir "kırıcı" olarak kullanılması amaçlanan insansız bir tekne olan Sea Baby, 70-80 mm'lik güdümsüz roket kılavuzları ve jiroskopla stabilize edilmiş bir optik-elektronik istasyonla donatılmış şekilde görüntülendi.

Bu görüntülerle, Kiev'de Sea Baby deniz dronlarının Grad sistemi ile donatıldığı söylentileri doğrulanmış oldu.

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Haberruss'un haberine göre, Ukrayna Güvenlik Servisi başkanı Vasily Malyuk, Ukrayna ordusunun güncellenmiş Sea Baby'yi ilk kez Aralık 2023'te kullandığını belirtti. Ukrayna'nın insansız botlarında sürekli değişiklik yapıldığını da vurguladı.

22 Mayıs'ta, Sea Baby'nin Grad çoklu fırlatma roket sistemi ile silahlandırıldığı öğrenildi.

Bu bilgi, eski Odessa sözcüsü Sergey Bratchuk tarafından bildirildi.

Görüntülerde, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin güdümsüz Sea Baby füzeleriyle donanmış İDA'ları Kırım açıklarında kullandığı ancak bu saldırının başarısızlıkla sonuçlandığı kaydedildi.

Ukrayna, NATO ve özellikle İngiltere'nin katkılarıya Karadenizde Rus donanmasına karşı kullanılmak üzere İnsansız Deniz Araçlarını geliştiriyor. Bu araçların eski versiyonlarıya çok sayıda saldırı başarıyla gerçekleştirildi. İDA'ların daha gelişmiş bu versiyonlarının Karadeniz'de Rus gemileri ve limanları için açık ciddi tehdit oluşturması bekleniyor.