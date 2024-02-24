Ukrayna ordusu Rus uçağını düşürdü

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Karadeniz yakınlarında uçmakta olan A-50 tipi Rus istihbarat uçağını düşürdü. Uçağın düşüş anları ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Ukrayna Savunma İstihbaratı Teşkilatı, X'teki sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşımda, Rus AEW&C A-50 istihbarat uçağının Azak Denizi üzerinde düşürüldüğünü duyurdu. Uçağın, bölgede uzun menzilli radar tespiti kontrolü yaptığı ve Ukrayna'ya yapılacak saldırılarda istihbarat topladığı bildirildi.

İstihbarat uçağının Rusya tarafından yeni modernize edildiğine dikkat çekilen açıklamada, uçağın düşürülmesinin Moskova yönetiminin potansiyeline ve yeteneklerine yönelik "ciddi bir darbe" olduğu belirtildi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Mykola Oleschuk, Telegram'da yaptığı açıklamada, uçağı düşüren Ukrayna askerini tebrik etti. Öte yandan Kremlin yönetimi, düşen Rus istihbarat uçağına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri 14 Ocak'ta Azak Denizi üzerinde bir Rus A-50'sini daha düşürmüştü. Aynı operasyonda Rusya'ya ait Il-22 tipi havadan kontrol uçağınında tamir edilemeyecek şekilde hasar gördüğü bildirilmişti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İstihbarat uçağı

Beriev A-50 Shmel, İlyuşin İl-76 hava platformu tabanlı bir Rus "Havadan Erken Uyarı ve Kontrol" uçağıdır. Tupolev Tu-126 Moss'un yerini almak üzere geliştirilen A-50 ilk uçuşunu 1978 yılında gerçekleştirdi. 1984 yılında Rusya Hava Kuvvetlerinde hizmete girdi. 1992 itibarıyla yaklaşık 40 adet üretilmiştir.