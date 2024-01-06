Ukrayna Neptün füzeleriyle saldırdı! Rusya'dan açıklama geldi
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Karadeniz üzerinde Neptün gemisavar füzeleriyle saldırı girişiminin engellendiğini bildirdi.
Bakanlıktan saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, “Moskova saatiyle 17.00 civarında Kiev rejiminin, Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere Neptün gemisavar füzeleri kullanarak terör saldırısı düzenleme girişimleri durduruldu.” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin Karadeniz'in kuzeybatı kesiminde 6 Ukrayna füzesini tespit ederek imha ettiği kaydedildi.
Bakanlık, dün de Karadeniz’in kuzeybatısında Ukrayna'nın Neptün füzesiyle saldırı girişiminde bulunduğunu duyurmuştu.
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