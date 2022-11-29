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Dünya Ukrayna NATO'ya üye olacak mı? Stoltenberg cevapladı
Dünya

Ukrayna NATO'ya üye olacak mı? Stoltenberg cevapladı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği hakkında açıklamalarda bulundu. Ayrıca Stoltenberg, Rusya'nı saldırılarla Ukrayna'ya kötü bir kış yaşatmak istediğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-11-29 20:28:00 -
Ukrayna NATO'ya üye olacak mı? Stoltenberg cevapladı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Rusya, bu kış Ukrayna'yı soğukta ve karanlıkta bırakmak için acımasız füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenliyor. Vladimir Putin kışı silah olarak kullanmaya çalışıyor" dedi.

Ukrayna NATO'ya katılacak mı?

Jens Stoltenberg, Ukrayna'nın NATO’ya üyeliği hakkında yaptığı açıklamada, "Ukrayna konusunda şu anda ana odak noktası, kendilerini savunmalarına ve tahrip olmuş altyapıyı onarmalarına yardımcı olmak için acilen ihtiyaç duydukları desteği sağlamak. Daha sık buluşuyoruz, daha somut tartışmalar yapıyoruz ve siyasi ortaklığımızı genişletiyoruz" dedi. Stoltenberg, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın büyük ihtimalle müzakere masasında sona ereceğini belirterek, "Kulağa paradoks gibi gelebilir, ancak gerçek şu ki Ukrayna'da kalıcı bir barış sağlamanın en iyi yolu askeri destek sağlamak" dedi.

NATO Ukrayna'nın yanında olacak

NATO Genel Sekreteri Jean Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın düzenlendiği Bükreş’te Aspen Enstitüsü-Alman Marshall Vakfı Forumu'nda açılış konuşmasını yaptı.

Stoltenberg, NATO ve müttefiklerinin Ukrayna'daki çatışmanın taraftarı olmadıklarını söyleyerek, "NATO müttefikleri ve NATO, Ukrayna'daki çatışmanın tarafı değil. Ukrayna'ya destek sağlamaya devam ediyoruz. Çünkü Ukrayna kendini savunma hakkına sahip bir ülkedir ve bu hak BM Şartı'nda yer almaktadır. Başkan Putin, bu acımasız savaşında başarısız oluyor ve daha da saldırganca karşılık veriyor. Şehirlere ve sivil altyapıya yönelik kasıtlı füze saldırılarını görüyoruz. Tüm bunlar aynı zamanda Avrupa'nın geri kalanında ve dünyanın dört bir yanında yaşam maliyeti kriziyle karşı karşıya olan bizler için de zor zamanlar. Aslında hepimiz Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının bedelini ödüyoruz. Ama bizim ödediğimiz bedel para, Ukraynalıların ödediği bedel ise kanları" ifadelerini kullandı.

"Geri adım atmayacağız"

Stoltenberg, Rusya'nın kazanması durumunda barışın olmayacağını söyleyerek, "Eğer Putin'in kazanmasına izin verirsek, önümüzdeki yıllarda hepimiz çok daha büyük bedeller ödemek zorunda kalacağız. Böylece bir kez daha daha fazla güç kullanmak için cesaretlendirilecekler. Bu, dünyamızı daha tehlikeli hale getirecek. Ve hepimiz daha savunmasızız. Bu nedenle, Ukrayna'yı desteklemek bizim uzun vadeli güvenlik çıkarımızadır. Rusya kazanırsa kalıcı bir barış olamaz. Zulüm ve istibdat, hürriyet ve demokrasiye galip gelirse kalıcı barış olamaz. Çoğu savaşın müzakere masasında bittiğini biliyoruz. Ancak müzakere masasında olanlar, savaş alanında olanlarla ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır. Bu nedenle, Ukrayna'ya askeri destek sağlamaya devam etmeliyiz. Bükreş'ten mesajımız, NATO'nun Ukrayna'nın yanında olmaya devam edeceğidir. Geri adım atmayacağız" dedi.

"Çin ile ticaret yapmaya ve ekonomik olarak ilişki kurmaya devam edeceğiz"

Stoltenberg, Çin ile ticaretin devam edeceğini de belirterek, "Ukrayna'daki savaş, Rus gazına olan tehlikeli bağımlılığımızı gösterdi. Bu aynı zamanda diğer devletlere olan bağımlılıklarımızı değerlendirmemize de yol açmalıdır. Çin gibi diğer otoriter rejimlere karşı da bağımlılıklarımızı azaltmalıyız. Çin ile ticaret yapmaya ve ekonomik olarak ilişki kurmaya devam edeceğiz. Ancak bağımlılıklarımızın farkında olmalı, zayıflıklarımızı azaltmalı ve riskleri yönetmeliyiz" diye konuştu.

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