Ukrayna Merkez Bankası'ndan kritik karar!

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik harekatının ardından Ukrayna sermaye kontrolü kararı aldı.

Ukrayna Merkez Bankası Döviz piyasasındaki işlemleri durdurdu. Ülkede döviz çekimi yasaklandı. Banka döviz kurunu da 24 Şubat kuruyla sabitleme kararı aldı.

Banka, mevduatlardan nakit çekişini de günlük 100 bin grivnayla sınırladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’ya askeri operasyon emrini vermesinin ardından Rusya güçleri Ukrayna genelinde hedeflere saldırmaya başladı. Batı dünyası ise “daha ağır yaptırımlar” uygulanacağını vurguladı.

Rusya perşembe sabahı bir dizi saldırı gerçekleştirirken Ukrayna İçişleri Bakanlığı Kiev’in de hedef alındığını söyledi ve vatandaşların sığınaklara inmesini tavsiye etti. Ukrayna sınır güçleri ise güneyden Kırım ve kuzeyden Belarus olmak üzere beş bölgeden top atışlarına maruz kaldıklarını bildirdi.

Putin, televizyonda yayınlanan ulusa sesleniş konuşmasında Rusya’nın Ukrayna’yı işgal planı olmadığını belirtti. Putin ABD ve müttefiklerinin NATO’yu genişleterek “kırmızı çizgiyi aştığını” söyledi. ABD Başkanı Joe Biden ise Putin’in hareketinin gayrimeşru ve nedensiz olduğunu, dünyanın Rusya’yı sorumlu tutacağını söyledi.