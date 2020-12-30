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Dünya Ukrayna, koronavirüs aşısı için Sinovac ile anlaştı
Dünya

Ukrayna, koronavirüs aşısı için Sinovac ile anlaştı

Ukrayna, 1,9 milyon koronavirüs aşısı için Sinovac Biotech ile anlaştığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-12-30 21:17:00 -
Ukrayna, koronavirüs aşısı için Sinovac ile anlaştı

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, eylülden beri yapılan görüşmeler sonucu Sağlık Bakanlığının Çin firması Sinovac ile anlaştığı belirtildi.

1,9 milyon aşı için anlaşıldığı aktarılan açıklamada, aşının ilk etapta risk gruplarındaki kişilere uygulanacağı ve ücretsiz olacağı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında, 8 milyon aşının temininin garantilendiği kaydedildi.

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