Ukrayna Kilisesi bağımsızlığını ilan etti! Poroşenko'nun da bulunduğu binlerce kişi katedral önünde toplandı

Kiev Patrikhanesi, Rusya'dan ayrılarak Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin kurulduğunu ve yeni dini liderin seçildiğini açıkladı. Konsil'den çıkan karar üzerine Ukrayna Kilisesi resmen Rus Ortodoks Kilisesi'yle ilişkilerini kesti.

Aralarında Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko’nun da bulunduğu binlerce kişi Ukrayna Kilisesi’nin bağımsızlığını desteklemek için Azize Sofya Katedrali önünde toplandı.

Ukrayna'nın bağımsız kilise talebi nasıl gelişti?

Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesinin ardından Ukrayna ile arasındaki gerginlikler dini boyut da kazanmıştı. Kiev, Ukrayna'daki Hristiyanların çoğu Kırım ve diğer bölgelerdeki Rus destekli isyancıların arkasında Moskova Kilisesi'nin olduğunu düşünüyor ve bu nedenle tepki gösteriyor.

Nüfusunun büyük bölümü Ortodoks olan 45 milyonluk Ukrayna'daki Kiev Patrikhanesi bağımsızlık talebini İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi'ne iletmişti, İstanbul'daki patrikhane de bağımsızlık talebini desteklediğini açıklamıştı.

Moskova Patrikhanesi de İstanbul'daki kilise ile ilişkilerini dondurmuştu.

İstanbul'da bulunan Fener Rum Patriği dünyadaki 300 milyon Ortodoks Hristiyanın ruhani lideri kabul ediliyor ve diğer Ortodoks Kiliseleri ile ilişkisi 'eşitler arasında birinci' olarak nitelendiriliyor.

Kaynak: Euronews