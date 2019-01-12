'Ukrayna' katiline MİT kıskacı

Katil zanlısının izleri adım adım takip edilerek İstanbul’a geldiği saptandı. Bilgiler İstanbul polisine bildirildi. Harekete geçen polis zanlı, Hüsnü Can Çökmez’i mezarlıkta yakaladı.

Ukrayna'da üniversite öğrencisi iki Türk kızı Buket Yıldız ve Zeynep Hüsünbeyi, Harkov’da 31 Aralık'ta yaşadıkları evde öldürüldü. Cinayet, genç kızlardan 3 gündür haber alamayan arkadaşlarının polise haber vermesiyle ortaya çıktı.

MİT olaya müdahil oldu

Habertürk'ün haberine göre, öldürülenlerin Türk olması üzerine MİT’te harekete geçti.

Hemen Türkiye’den iki MİT görevlisi Ukrayna’ya giderek Ukrayna birimleri ile birlikte çalışmaya başladı.

Ukrayna basınına ilk yansımalarda cinayet şüphelisinin genç kızlarının ev sahibi olduğu belirtiliyordu. Ama MİT görevlilerin önemli çalışması üzerine zanlı kısa sürede tespit edildi.

Adım adım takip edildi

Katil zanlısı Hüsnü Can Çökmez’di. Elde edilen önemli deliller ve parmak izleri katili ele vermişti. MİT görevlileri tarafından şüpheli adım adım takip edildi.

Yapılan çalışmalarda zanlının 2 Ocak günü İstanbul’a gittiği tespit edildi. Ukrayna yetkilileri, bu bilgiyi bir yandan İnterpol aracılığı ile resmi olarak bildirirken MİT görevlileri çalışmaya devam etti.

İstanbul'da yakalandı

Havalimanındaki kamera görüntüleri, zanlının havalimanından nereye gittiği ana kadar tüm bilgiler elde edildi. Katilin Pendik’e geldiği saptanması üzerine, Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ve zanlı mezarlıkta yakalandı.

Savcılıkta ifade vermişti

Poliste susma hakkını kullanan katil zanlısı Hüsnü Can Çökmez,savcılıkta detaylı ifade vermişti.

İfadesinde Buket Yıldız'ın kız arkadaşı olduğunu öne süren zanlı ,genç kızın, Ş.A. isimli kişiyle görüştüğünü iddia ederek 31 Aralık akşamı, Yıldız’ın evine gittiğini söyleyerek "Neden benimle birlikte olmuyorsun" diye sorduğunu, Yıldız'ın "Seninle olmaktansa ölmeyi tercih ederim" diye bağırdığını anlattı.

Bu sözlerin ardından Yıldız'ın odasına gittiğini belirten katil zanlısı ikna için peşinden gittiği Yıldız’ı bıçaklayarak öldürdüğünü anlattı. Daha sonra daireye giren Zeynep Hüsünbeyi'ni bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti.