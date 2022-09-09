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Dünya Ukrayna işgale uğrayan topraklarını geri alıyor
Dünya

Ukrayna işgale uğrayan topraklarını geri alıyor

Ukrayna ordusu, Kharkiv bölgesinin güneydoğusunda yer alan Balakliya ilçesinde kontrolü yeniden ele geçirdiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-09-09 18:57:00 -
Ukrayna işgale uğrayan topraklarını geri alıyor

YENİ AKİT  ANKARA

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği Rusya tarafından işgal edilen topraklarını geri almaya başladıklarını açıkladı.

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Rusya’nın işgal ettiği toprakları geri aldıklarını duyuruydu. Yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz günlerde 1000 km2’den fazla toprak Rus işgalcilerden kurtarıldı. Ukrayna halkı gelen askerlerimizi mutlulukla dolu gözyaşları ile karşılıyor. Zor olsa da tüm topraklarımızı geri alana dek ilerlemeye devam edeceğiz. Yaşasın Ukrayna Silahlı Kuvvetleri” ifadeleri kullanıldı. Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüde Balakliya ilçesindeki binanın çatısında Ukrayna bayrağının dalgalandığı ve 3 Ukrayna askerinin bulunduğu görülüyor.

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