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Dünya Ukrayna için kritik açıklama: Cinsel şiddet olayları artıyor
Dünya

Ukrayna için kritik açıklama: Cinsel şiddet olayları artıyor

BM, savaşın 100 günü geride kalan Ukrayna'da cinsel şiddet olaylarının arttığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-06 22:59:00 -
Ukrayna için kritik açıklama: Cinsel şiddet olayları artıyor

Birleşmiş Milletler (BM), savaşın 100 günü geride kalan Ukrayna'da cinsel şiddet olaylarının arttığını duyurdu.

BM Genel Sekreterinin Çatışma Bölgelerinde Cinsel Şiddet Özel Temsilcisi Pramila Patten, BM Güvenlik Konseyi'ne brifinginde, "Ukrayna'da artan cinsel şiddet iddialarıyla karşı karşıyayız." dedi.

Kadınlara, kız çocuklarına ve erkek çocuklarına karşı 124 cinsel şiddet iddiasının rapor edildiğini belirten Patten, tecavüz dahil söz konusu cinsel şiddet iddialarının 56'sının kadınlara, 49'nun ise kız ve erkek çocuklarına yönelik olduğunu ifade etti.

Patten, savaştan kaçan kadın ve çocukların insan kaçakçılarının hedefi haline geldiğini belirtti.

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Yorumlar

Abdullah tekin

Zalimler için yaşasın cehennem

Hünkar

Allah'ım tüm mazlum ve mağdurları koru ve muhafaza eyle. Zalimleri, canileri, namussuzları kahreyle, amin
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