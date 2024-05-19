Ukrayna haberi verdi: Rusya’nın can damarı petrolü vurdu! Ültimatom gibi tehdit! flaş gelişme ile ilgili yapılan açıklama

Rusya ile savaş halindeki Ukrayna, Rus birliklerin Harkiv şehri üzerine yürüyüşe geçmesi üzerine başta ABD olmak üzere Batılı ülkelerin uyarılarını dikkate almadan Rusya’nın can damarı, petrol ihracatını hedef almaya başladı. Türkiye dahil Rus petrol ürünlerinin dünya pazarlarına taşındığı Karadeniz’deki Novorossiysk limanı önceki gece Ukrayna kamikaze dronlarının hedefi oldu.

Batılı ülkelerin Kiev yönetimine önemli bir uyarısı vardı. Dünya enerji piyasalarında çalkantılara yol açabilecek Rusya’nın petrol ihracat kanalları hedef alınmayacaktı. Ukrayna, cuma gecesi uyarıları göz ardı ederek insansız hava araçlarıyla Novorossiysk limanını vurdu. 24 saat içinde Rusya topraklarına toplam 102 insansız hava aracı gönderen Ukrayna, Novorossiysk limanına 20 dron yöneltti.

TERMİNAL HASAR GÖRDÜ

Sabah 05.00 sularında limanda şiddetli patlamalar duyulurken, Krasnodar bölge valisi Venyamin Kondratyuk, Novorossiysk ile Tuapse liman şehirlerinin saldırıya uğradığını doğruladı. Sosyal medyadan yayın yapan “Astra” kanalı, görgü tanıklarına dayanarak, gemilerin mazot dolum terminalinin hasar gördüğünü bildirdi. Buradan Kazakistan’dan çıkartılan petrol de tankerlere yüklenerek dünya piyasalarına taşınıyor.

ZELENSKİ BATI’YA SİTEM ETTİ

ÊÊ Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, Fransız AFP ajansına yaptığı açıklamada Batı’nın tutumunu eleştirerek “Batı bir yandan Rusya’nın bu savaşı kazanmasını istemiyor. Diğer taraftan kaybetmesinden de yana değil. Bu çok tuhaf bir durum. Biz bundan böyle halkımızın üzerlerine bomba ve füzeler atarak öldüren Rusya’yı topraklarında vurma izni istiyoruz. Batının verdiği uzun menzilli silahları bu yönde kullanmak istiyoruz” çıkışında bulundu.

Ukrayna’da ayrıca dünden itibaren yeni seferberlik yasası yürürlüğe girdi. 18 Mayıs 2024 tarihinden itibaren 25-60 yaş arası Ukrayna’daki tüm erkekler her an silah altına alınabilecek. Ayrıca ciddi suçları bulunmayan cezaevlerindeki mahkûmlar da Ukrayna ordusuna katılabilecek. Kiev yönetimi dün başlayan seferberlikle orduya 500 bin yeni asker katmayı hedefliyor.