Ukrayna, Gürcistan’a dönebilir

GÖKSEL ÇAĞLAV ANKARA

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerginlik, ABD ile Rusya arasında düelloya dönüşürken, Rusya’nın istediği, güvenlik garantisi teklifine Washington yönetiminin yazılı yanıt vermesi, ‘ABD geri adım atmaya başladı’ yorumlarına neden oldu. Ukrayna sınırında, Rusya ve ABD’nin askeri yığınak yapması gerginliğin tırmanmasına ve bölge ülkelerinin endişelenmesine neden olurken, Rusya’nın istediği yazılı güvenlik garantisi belgesinin, ABD tarafından cevaplanması gerginliğin masada çözümleneceği işaretlerini vermeye başladı.

Psikolojik Harp Uzmanı, emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, konuya ilişkin Akit’e yaptığı değerlendirmede, 3. dünya savaşını beklemediğini belirterek, “Buna artık Rusya ABD krizi demek gerekiyor. Burada Ukrayna malzeme yapılarak konu mankeni şeklinde iki taraf arasında kullanılır bir duruma geldi. Ben, dünya savaşı niteliğinde, Rusya-Ukrayna arasında savaş çıkacağına ihtimal vermiyorum. 91’de dağılan SSCB, ABD ve NATO’dan genişlemeyeceğine dair bir güvence istenerek, ‘Benden dağılan devletleri NATO’nun bünyesine dahil etmeyin’ demişti. ABD ve NATO da olumlu cevap vermişti. Ancak bunlara uymadılar.

Amerika, geçmişte Gürcistan’ı da Rusya’ya karşı kullanmıştı. O süreçte de gerilim böyle tırmandırıldı, ABD tası-tarağı toplayarak ülkesine döndü, Gürcistan ise ortada kalarak, toprak kaybetti. Şimdi benzer süreç de Ukrayna için geçerli. Rusya, şakası olmayan bir devlet, bunu göz ardı etmemek gerekiyor. Amerika gerilimi tırmandırırsa Rusya tedbirlerini artırır, geri adım atan ABD olur. ABD kışkırtan, provoke eden bir ülke konumunda, Rusya ise kararlı ve soğukkanlı bir ülke konumunda. Hangisi kazanır diye sorulursa, ben ev sahibi Rusya’nın kazanan taraf olmaya daha yakın ülke olarak görüyorum. Türkiye ise yönettiği süreçte çok başarılı. Her iki tarafa da mesafeli davranarak, arabulucu ve yaşananları soğukkanlılıkla izleyen en doğru politikayı izliyor” ifadelerini kullandı.