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Dünya Ukrayna Genelkurmay Başkanı'na Rus hacker şoku
Dünya

Ukrayna Genelkurmay Başkanı'na Rus hacker şoku

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeri Zaluzhniy'in Instagram hesabı Rus hackerlar tarafından ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-04 07:38:00 -
Ukrayna Genelkurmay Başkanı'na Rus hacker şoku

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeri Zaluzhniy'in Instagram hesabı, Rus hacker grubu Joker DPR tarafından hacklendi. Zaluzhniy'in yeni profil fotoğrafı, Rus lider Putin'in ayıya bindiğini gösteren ve arkasında Rusya bayrağı olan bir kolajla değiştirildi.

Ukraynalı haber portalı Strana, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeri Zaluzhniy'in Instagram hesabının Rus hackerlar tarafından ele geçirildiğini duyurdu.

Joker DPR hacker grubu, Temmuz 2021'de göreve gelen Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeri Zaluzhniy'in hesabındaki profil fotoğrafını, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ayıya bindiğini gösteren bir görselle değiştirdi.

Ekim ayında, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeri Zaluzhniy'in sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta, Nazilerin sembolü olarak bilinen gamalı haçlı bileklik taktığı görülmüş ve gündem olmuştu.

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