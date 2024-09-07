Ukrayna Genelkurmay Başkanı her şeyi anlattı: Şehri kaybetmemek için her şeyi yapıyoruz! Merak uyandıran sözler

"ZAFERE OLAN AÇLIĞI GİDERDİ"

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sirski, "Elbette, Kursk operasyonundan bahsederken, bunun sadece askeriyenin değil, tüm Ukrayna halkının moralini önemli ölçüde iyileştirdiğini belirtmeliyiz. Bu, askerlerimizin moralini yükselten bir teşvikti ve hala da öyle. Zafere olan susuzluklarını giderdi." dedi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sirski, Rus toprağı Kursk'a yaptıkları sürpriz saldırının başarılı olduğunu ve bu başarının Ukrayna askerlerinin motivasyonunu artırdığını söyledi. Şubat ayında göreve gelen Sirski, ilk röportajını CNN International’dan Christiane Amanpour’a verdi.

"ASKERLERİN VE HALKIN MORALİNİ YÜKSELTTİ"

Sirski, Kursk saldırısına karşılık olarak Rusya'nın Ukrayna'nın doğudaki ilerleyişine de değindi. Doğu'da kilit nokta olan Pokrovsk kenti hakkında, "Kaybetmemek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" dedi ve ekledi:

"Bölgedeki savunma kabiliyetimizi artırdık. Gerçekten de son altı günde düşman Pokrovsk yönünde tek bir metre bile ilerlemedi. Başka bir deyişle, stratejimiz işe yarıyor."

Rusya'nın en eğitimli birliklerini Pokrovsk'ta yoğunlaştırdığını dile getiren Sirski, Rusya'nın manevra kabiliyetlerini ellerinden aldıklarını aktardı;

"Başka bir deyişle, bir Deniz Tugayı dışında Pokrovsk yönünden herhangi bir birim almamalarına rağmen, artık rezervlerini eskisi gibi manevra yapamadıkları ortaya çıktı. Bu zayıflama kesinlikle başka alanlarda da hissedildi. Topçu bombardımanının miktarı ve saldırının yoğunluğunun azaldığını da not ediyoruz."