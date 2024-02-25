Ukrayna, gemisi için Türkiye'yi seçti: ADA sınıfı korvetine ASELSAN dokunuşu! Dünyayı sarsan detaylar

Ukrayna ve Türkiye arasında yapılan anlaşma çerçevesinde STM ana yükleniciliğinde RMK Marine Tersanesi’nde Ukrayna’nın ilk korvetinde çalışmalar sürüyor. Deniz sistemleri üzerine paylaşım yapan Enes Balcı, Ukrayna’nın tedarik ettiği ADA sınıfı korvetlerden ilki olan Hetman Ivan Mazepa Korveti’ne ASELSAN tarafından yeni sistemlerin yerleştirildiğini duyurdu.

Bu bağlamda ASELSAN, ARES-2N(V)2 radar ED ile AREAS-2NC radar ET, chaff decoy atım sistemi ve atış kontrol radarını korvete yerleştirilmiş durumda. Korvetin 3-4 ay içinde tamamlanması ve ardından seyir testlerine başlaması bekleniyor.

Ekim 2022’de Ukrayna için inşa edilen ilk MİLGEM korveti Hetman Ivan Mazepa (F-211), RMK Marine Tersanesi’nde Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı Oleksii Neizhpapa ve Olena Zelenska’nın katıldığı törenin ardından suya indirilmişti. Gelişmeyi Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin eşi Olena Zelenska X hesabından paylaşmıştı.

Gemiye ait makette mevcut ADA sınıfı korvetlerden farklı olarak arkada yakın hava savunma için ASELSAN GÖKDENİZ YHSS’ye ek olarak daha önceden kızağa koyma törenindeki görsellerle örtüşen konumda MICA VL hava savunma füzesi lançerleri yer alıyordu.

2020 yılının Aralık ayında Türkiye ile Ukrayna arasında imzalanan anlaşma ile MİLGEM korvetlerinin ortak olarak üretilmesi planlanmaktaydı. Bu bağlamda 14 Aralık 2020 tarihinde dönemin Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir’in başkanlık ettiği heyet Ukrayna’da bir dizi ziyaret gerçekleştirmiş ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için 4 adet ADA Sınıfı Korvet ve Bayraktar TB2 SİHA sistemlerinin tedarikine ilişkin sözleşmelere imza atmıştı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sözleşme kapsamındaki 4 korvetin ilki Türkiye’de; kalan 3 korvet ise Ukrayna’nın Nikolayev şehrindeki PJSC Nikolaev Shipyard Ocean Tersanesi’nde inşa edilecekti. Ancak savaş sebebiyle inşa ve donatım yerleri konusu belirsizliğini korumakta. Ukrayna ise daha önce ADA Sınıfı Korvetlerde kendi türbinlerini ve helikopterlerini kullanmak istediğini belirtmişti. Defence Turk tarafından edinilen bilgiye göre ikinci geminin inşası ise sürüyor.