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Dünya Ukrayna duyurdu: Tamamen kontrol altına alındı
Dünya

Ukrayna duyurdu: Tamamen kontrol altına alındı

Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı Ganna Malyar, Rus güçlerin üç gün önce çekildiği Herson kentinin tamamen Ukrayna ordusunun kontrolü altında olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-11-14 19:11:00 -
Ukrayna duyurdu: Tamamen kontrol altına alındı

Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı Ganna Malyar, Rus güçlerin üç gün önce çekildiği Herson kentinin tamamen Ukrayna ordusunun kontrolü altında olduğunu belirtti.

Malyar, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin bugün Herson'da gerçekleştirdiği ziyaretin ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Herson'daki Bağımsızlık Meydanı'nda toplanan vatandaşlarla buluştuğunu kaydeden Malyar, kentin tekrar Ukrayna ordusunun kontrolüne geçmesi nedeniyle çok mutlu olduklarını söyledi.

Malyar, Rus güçlerini savaş suçu işlemekle suçladı.

Herson halkının işgal boyunca çok zorluklar çektiğini belirten Malyar, kentin merkezi ve çevresinde mayın temizleme çalışmalarının başlatıldığını ifade etti.

Malyar, "Şehirdeki durum kontrol altında. Burada elektrik ve internet bağlantısı altyapılarının yenilenmesi gerekiyor. Çok sayda mayın döşenmiş idari bina olduğu için bunların mayınlardan temizlenmesi gerekiyor." diye konuştu.

AA, Antonivskiy Köprüsü'nü görüntüledi

Dnipro Nehri'nin sol yakasına çekilen Rus kuvvetlerinin, Ukrayna güçlerinin nehrin karşı yakasına geçmesini engellemek için ağır hasar verdiği iddia edilen Antonovskiy Köprüsü, AA ekibi tarafından görüntülendi.

Antonovskiy Köprüsü, Herson kenti merkezinden Kırım'a giden tek geçiş güzergahı olarak biliniyor.

Uzunluğu yaklaşık 1370 metre olan Antonovskiy Köprüsü, 3 gün önce meydana gelen patlama nedeniyle büyük zarar gördü. Köprünün ortasındaki bazı kirişlerin yıkılarak nehre düştüğü anlaşılıyor.

Dnipro'nun sağ yakasından sol tarafına geçiş için yaklaşık 70 kilometre civarında başka bir köprü bulunmuyor.

Dnipro'nun sağ ve sol yakalarında bulunan Ukrayna ordusu ile Rus güçlerinin gün boyunca karşılıklı olarak yoğun topçu atışları yaptığı görüldü.

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