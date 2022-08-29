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Dünya Ukrayna duyurdu! Saldırıya geçtiler
Dünya

Ukrayna duyurdu! Saldırıya geçtiler

Ukrayna ordusunun, Ukrayna'nın güneyinde Rus güçlerine yönelik karşı saldırı başlattığı duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2022-08-29 21:14:00 -
Ukrayna duyurdu! Saldırıya geçtiler

Ukrayna ordusunun, Ukrayna'nın güneyinde Rus güçlerine yönelik karşı saldırı başlattığı bildirildi.

Ukrayna ordusunun Güney Komutanlığı Sözcüsü Natalia Humeniuk, yaptığı açıklamada, Ukrayna güçlerinin Herson bölgesi de dahil olmak üzere ülkenin güneyinde "birçok yönde" karşı saldırı başlattığını söyledi.

Humeniuk, ülkenin güneyinde durumun gergin, ancak Ukrayna güçlerinin kontrolünde olduğunu belirtti.

Basında çıkan haberlerde ise Ukrayna güçlerinin Herson'da Rus güçlerinin ilk savunma hattını yardığı öne sürüldü.

Diğer yandan, Rus güçlerinin ülkenin güneyinde yer alan Mıkolayiv şehrini hedef aldığı bildirildi.

Mıkolayiv Belediye Başkanı Oleksandr Senkevych, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 24 kişinin de yaralandığını açıkladı.

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