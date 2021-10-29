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Dünya Ukrayna duyurdu! Rusya'dan skandal
Dünya

Ukrayna duyurdu! Rusya'dan skandal

Rusya'daki askeri mahkeme, 4 Kırım Tatar Türk'ünü terör suçlamasıyla 12 yıldan 17 yıla kadar değişen sürelerle hapis cezasına çarptırdı. Skandal karara Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-29 16:01:00 -
Ukrayna duyurdu! Rusya'dan skandal

Rusya'nın Rostov-na-Donu kentindeki askeri mahkeme, 4 Kırım Tatar Türk'ünü terör suçlamasıyla 12 yıldan 17 yıla kadar değişen sürelerle hapis cezasına çarptırdı.

Ukrayna Parlamentosu İnsan Hakları Komitesi Başkanı Ludmila Denisova'nın yaptığı açıklamada, mahkemenin, 4 kişiyi terör suçlamasıyla yargıladığı ifade etti.

Mahkeme, Seyitömer Seyitömerov'u 17 yıl, Osman Seyitömerov'u 14 yıl, Rüstem Seyitmemetov'u 13 yıl ve Amet Süleymanov'u 12 yıl hapisle cezalandırdı.

30 aktivist gözaltına alındı

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Kırım Tatarlarının yarımadada sistematik zulme uğradığını belirtti.

Kırım Tatarlarının absürt suçlamalarla uzun süre parmaklıklar arkasına atıldıklarını ifade eden Ceppar, mahkemenin yasa dışı kararını kınadıklarını kaydetti.

Ceppar, ayrıca kararı protesto eden 2'si gazeteci 30 aktivistin gözaltına alındığı bilgisini verdi.

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