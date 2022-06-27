Ukrayna duyurdu! Rusya, alışveriş merkezini vurdu
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus güçlerinin Kremençuk'ta 1000'den fazla sivilin bulunduğu alışveriş merkezini vurduğunu bildirdi.
Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sürüyor.
Yaşanan son gelişmesi Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy duyurdu.
Zelenskiy, Rus güçlerinin Kremençuk'ta 1000'den fazla sivilin bulunduğu alışveriş merkezini vurduğunu bildirdi.
Zelenskiy, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, "İşgalciler, Poltava bölgesindeki Kremençuk şehrinde bir alışveriş merkezini füzelerle vurdu. Merkez yanıyor. Kurtarma ekipleri, yangını söndürmeye çalışıyor. Kurban sayısı tahmin edilemez. Rusya acizliğini sıradan vatandaşlardan çıkarmaya devam ediyor. Rusya'nın sağduyulu ve insancıl olacağını ummak faydasız." ifadelerini kullandı.
Kremençuk Belediye Başkanı Vitaliy Maletskiy de Amstor Alışveriş Merkezine düzenlenen saldırıda ölü ve yaralılarının olduğunu belirtti fakat sayı vermedi.