Ukrayna dünyaya ilan etti: Orayı Rusya'dan geri alacağız

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Başmüdürlüğü Başkanı Kırılo Budanov, Rusya’nın 2021 yılının ilkbahar-yaz döneminde, işgal altına aldığı Kırım’daki askeri varlığı büyüttüğünü ifade etti. Budanov, “Her yıl Kırım’daki askeri varlığını daha da artıran Rusya, bir zamanlar tatil yeri olan yarımadayı askeri kaleye dönüştürdü.” ifadelerini kullandı.

Budanov, Rusya’nın yıldan yıla işgal altına aldığı Kırım ve Donbas bölgesinde ayrıca Ukrayna sınırları yakındaki askeri varlığını artırmayı sürdürdüğüne dikkat çekti. Ukrayna Güvenlik ve İşbirliği Merkezi sivil örgütüne, Rus işgal altındaki Kırım’ın askerileştirilmesini değerlendiren Budanov, “Ukrayna, sekiz yıldır Rus saldırganlığına karşı koyuyor. Sınırlarımızda ve işgal altına bulunan Kırım ile doğu bölgelerinde, Rus askerlerin ve silahların sayısının artırıldığını kaydediyoruz.” diye konuştu.

İşgalin ilk günlerinden beri Kremlin’in bölgedeki kontrolü ele almak için Kırım Yarımadası’nı bir askeri üsse dönüştürmeye sürdürdüğünü belirten Askeri İstihbarat Başkanı, “Ukrayna ve tüm Avrupa’ya yönelik tehdidin gün geçtikçe arttığını gözlemliyoruz.” dedi.

"Kırım işgalden kurtulacak"

Cezalandırılmamış kötülüğün devamlı büyüdüğünü vurgulayan Budanov, “Bu yüzden neredeyse 100 yıl önce Nazi Almanyası çok kötü şeylere sebep oldu; bugün ise Rusya Federasyonu aynı senaryoda ilerliyor. Ancak küresel saldırganlık ve şantaj, zamanımızı karakterize eden ifadeler olmamalı. Bundan dolayı Ukrayna, uluslararası diplomatik baskının ilk adımı olarak Kırım Platformu’nu başlattı. Bundan sonra başka adımlar da atılacak. Kırım’ı tamamen işgalden kurtarana kadar mücadele etmeye hazırız. Kırım işgalden kurtulacak. Bunun için her şeyi yapacağız.” diye belirtti.

İşgalin başından beri Rusya’nın her yıl yarımadadaki askeri varlığı daha da artırdığını vurgulayan Budanov, “Kırım’ın işgalinin ana amacının bu olduğunu anlıyoruz. Yarımadanın jeopolitik konumu, Rusya için belli avantajlar ve Karadeniz bölgesindeki ülkelere nüfuz etme olanakları ve Karadeniz ile Azak Denizi’nde ‘hak iddia’ etme fırsatı sağlıyor. Ayrıca Moskova, Suriye’de Rus askeri varlığını sağlamak için yarımadayı bir üs olarak kullanıyor.” şeklinde konuştu.

Kaynak: Kırım Haber Ajansı