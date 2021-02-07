Ukrayna Donanması'ndan flaş karar! "Sovyet" silahlarını kullanmayacaklar

Ukrayna Donanması ABD’den alacağı Mark VI karakol botlarını Amerikan Mk44S Bushmaster 30 mm top sistemi ile silahlandıracak. Ayrıca, donanma tarafından teslim alınan “Slavyansk” ve “Starobelsk” Mark VI karakol botlarının Contour muhabere ve kontrol sistemi ile donatılacağı bildirildi. Contour’un karakol gemilerinde muhaberenin yanı sıra kıyı komuta karakolları ile bilgi alışverişi için de gerekli olduğu belirtildi.

Söz konusu yazıda, gelecekte Contour’un yerini Link16 tipi kapalı bir NATO kontrol sistemi alacağı ifade ediliyor. Link16, taktik komuta, uçak, gemi ve kara birimleri arasında veri alışverişini destekleyen bir iletişim, seyrüsefer ve tanımlama sistemidir. Sistemde iletişim ultra yüksek frekans (UHF) kapalı iletişim kanalları üzerinden gerçekleştiriyor.

SAFE Boats’dan Ukrayna Donanması’na 2 adet Mark VI karakol botu

ABD merkezli SAFE Boats International, Ocak 2021’de Ukrayna’ya iki adet Mark VI Karakol Botu sağlamak için 20 milyon dolar değerinde bir sözleşme imzalamıştı. Halihazırda ABD Donanması’nın Donanma Seferi Muharebe Komutanlığı (NECC) filosunun bir parçasıdır. Operasyon komutanlarına, dost ve koalisyon güçlerine kritik altyapının korunması amacıyla korunaklı liman koyları ve sığ kıyı bölgelerinde devriye yeteneği sağlamak için tasarlanmıştır.

Mark VI Amerikan Donanması için yeni nesil devriye botu ihtiyacını karşılamak üzere Amerikalı SAFE Boats International (SBI) tarafından tasarlanmıştır. 85 feet (~25,9 metre) boyundaki devriye botu optimum performans, yakıt tasarrufu ve ateş gücü için tasarlanmıştır. İnsan gücünü en aza indirerek enerjiyi koruyan ve sürdürülebilirliği sağlayan bir tasarıma sahiptir.