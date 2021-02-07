  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Ukrayna Donanması'ndan flaş karar! "Sovyet" silahlarını kullanmayacaklar
Dünya

Ukrayna Donanması'ndan flaş karar! "Sovyet" silahlarını kullanmayacaklar

Ukrayna Donanması tedarik edeceği Mark VI karakol botlarında “Sovyet” silahları yerine “Amerikan” silahlarını kullanacak.

Yeniakit Publisher
2021-02-07 11:59:00 - 2021-02-07 12:00:29
Ukrayna Donanması'ndan flaş karar! "Sovyet" silahlarını kullanmayacaklar

Ukrayna Donanması ABD’den alacağı Mark VI karakol botlarını Amerikan Mk44S Bushmaster 30 mm top sistemi ile silahlandıracak. Ayrıca, donanma tarafından teslim alınan “Slavyansk” ve “Starobelsk” Mark VI karakol botlarının Contour muhabere ve kontrol sistemi ile donatılacağı bildirildi. Contour’un karakol gemilerinde muhaberenin yanı sıra kıyı komuta karakolları ile bilgi alışverişi için de gerekli olduğu belirtildi.

Söz konusu yazıda, gelecekte Contour’un yerini Link16 tipi kapalı bir NATO kontrol sistemi alacağı ifade ediliyor. Link16, taktik komuta, uçak, gemi ve kara birimleri arasında veri alışverişini destekleyen bir iletişim, seyrüsefer ve tanımlama sistemidir. Sistemde iletişim ultra yüksek frekans (UHF) kapalı iletişim kanalları üzerinden gerçekleştiriyor.

SAFE Boats’dan Ukrayna Donanması’na 2 adet Mark VI karakol botu

ABD merkezli SAFE Boats International, Ocak 2021’de Ukrayna’ya iki adet Mark VI Karakol Botu sağlamak için 20 milyon dolar değerinde bir sözleşme imzalamıştı. Halihazırda ABD Donanması’nın Donanma Seferi Muharebe Komutanlığı (NECC) filosunun bir parçasıdır. Operasyon komutanlarına, dost ve koalisyon güçlerine kritik altyapının korunması amacıyla korunaklı liman koyları ve sığ kıyı bölgelerinde devriye yeteneği sağlamak için tasarlanmıştır.

Mark VI Amerikan Donanması için yeni nesil devriye botu ihtiyacını karşılamak üzere Amerikalı SAFE Boats International (SBI) tarafından tasarlanmıştır. 85 feet (~25,9 metre) boyundaki devriye botu optimum performans, yakıt tasarrufu ve ateş gücü için tasarlanmıştır. İnsan gücünü en aza indirerek enerjiyi koruyan ve sürdürülebilirliği sağlayan bir tasarıma sahiptir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP ile aynı çuvala girdi! Muharrem İnce'den skandal tehdit
Gündem

CHP ile aynı çuvala girdi! Muharrem İnce'den skandal tehdit

CHP’den ayrılmak için gün sayan Muharrem İnce de, konu Müslümanlar ve onların değerleri olunca CHP ile aynı çuavala girdi.

Yerli SİHA'lara bir talip daha! 'Satın almak istiyoruz'
Gündem

Yerli SİHA'lara bir talip daha! 'Satın almak istiyoruz'

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Kazak mevkidaşı ile Nursultan'da görüştü. Görüşme sonrası Kazakistan Savunma Bakanlığı, Türk İHA..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar! "Bu muameleleri büyükelçiliklerimize bildirin"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay