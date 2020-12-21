Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı'dan Kırım çıkışı

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar, Ukrayna'da çevrim içi düzenlenen "Avrupa Tartışmaları" serisi "Kırım Platformu: İşgale Uluslararası Cevap" seminerinde yaptığı konuşmada, "Kırım'daki işgalin sona erdirilmesi nihai amacımız." ifadesini kullandı.

Bunu gerçekleştirmek için 2021'de Kırım Platformu düzenleyeceklerini dile getiren Ceppar, platformun devlet liderleri, dışişleri bakanları ve STK'ler için birkaç farklı seviyede düzenleneceğini, Türkiye ve pek çok ülkenin bu inisiyatifi olumlu karşıladığını belirtti.

Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Rıfat Çubarov, Rusya'nın Kırım'a 2014'teki gayrimeşru ilhaktan sonra 500 bin Rus getirdiğini, yarımadadaki Rus askeri üssünün Karadeniz'de bir tehdit olduğunu ifade etti.

Rusya'nın yarımadada Kırım Tatar Meclisi'ni, kültürel mirası ve medyayı yasakladığını söyleyen Çubarov, "7 senedir süren bu durumun değişmesi gerekiyor. Bu durumu sona erdirmek için Kırım Platformu'nun zamanıdır. Platform, Rusya'nın uluslararası hukuka dönmesini sağlayacak mı göreceğiz. Avrupa Konseyi'nin aldığı kararlar var ama Rusya görmezden geliyor." dedi.

Avrupa Parlamentosu Üyesi Anna Fotiga, Kırım Platformu'nun gerçekleşmesinin önemli olduğunu, Kırım'ın özellikle küresel güvenlik açısından görmezden gelinemeyeceğini vurguladı.

Rusya'nın, "Kırım'ın tarihi hakkı olduğu iddiasını dünyada satmak" istediğini belirten Fotiga, bu hikayenin meşru olmadığını ve buna karşı çıktıklarını dile getirdi.

"Kırım'da Putinizm yaşanıyor"

BlackSeaNews'ün Editörü Andriy Klimenko, Kırım Platformu'nun insan haklarına ilişkin bir konu olmadığını, bir toprağı özgürleştirme meselesi olduğunu belirtti.

Kırım özgürleştirilene kadar orada yaşayan Ukraynalılar ve Kırımlılar için bir şey yapılamayacağını vurgulayan Klimenko, "Kırım, şu anda siyah bir kutu, özgürlük yok, özgür medya yok. Kırım'da modern Stalinizm olan Putinizm yaşanıyor, bu Avrupa'ya bir tehdit." dedi.

Klimenko, ABD'nin, Kırım'ı yasa dışı ilhakı nedeniyle Rusya'da 500 kuruma yaptırım uygularken Avrupa için bu rakamın 68 olduğunu ifade etti ve Avrupa'yı Rusya'ya baskıyı artırmaya çağırdı.