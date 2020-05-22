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Dünya

Ukrayna Devlet Başkanı'ndan Erdoğan'a hediye

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a Ukrayna’nın geleneksel giysisi ‘vişivanka’ hediye etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 13:21:00 -
Ukrayna Devlet Başkanı'ndan Erdoğan'a hediye

Ukrayna’da her sene mayıs ayının üçüncü Perşembe günü ‘Dünya Vişivanka Günü’ olarak kutlanıyor. Bu kapsamda Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve eşi Olena Zelenska, aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bulunduğu dünya liderleri ve eşlerine, Ukrayna’nın geleneksel işlemeli gömleği ‘vişivanka’yı hediye olarak gönderdi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Ukrayna’nın kültürünü ve tarihini yansıtan sembolik hediyeler, ABD, Almanya, Fransa, Kanada, Polonya ve Türkiye’nin liderlerine ve eşlerine, Ukrayna Devlet Başkanı ve eşi tarafından hediye edildi” ifadesinde bulunuldu.

Büyükelçi Güldere ve ailesinden kutlama mesajı

Öte yandan Türkiye’nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Güldere ve eşi Seda Güldere, sosyal medyadan çocuklarıyla birlikte paylaştıkları görüntülü mesajla Ukraynalıların ‘Vişivanka Günü’nü kutladı.

Büyükelçi Güldere, “Bugün Ukrayna'da vişivanka, yani işlemeli geleneksel gömlek günü. Türkçedeki el emeği göz nuru tabirine Ukrayna'da en çok yakışan şey nedir derseniz benim aklıma vişivanka geliyor. Ukraynalı dostlarımızın Vişivanka Gününü kutluyoruz" ifadelerinde bulundu.

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