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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Planlı ve ılımlı şekilde karantinadan çıkacağız’’

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yaklaşık 2 aydır yürürlükte bulunan karantina uygulamasından planlı ve ılımlı bir şekilde çıkılacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 17:40:57 -
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Planlı ve ılımlı şekilde karantinadan çıkacağız’’

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yaklaşık 2 aydır yürürlükte bulunan karantina uygulamasından planlı ve ılımlı bir şekilde çıkılacağını açıkladı.


Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak dünya genelinde 3 milyon 800 binden fazla kişiye bulaşan ve 265 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında birçok ülke yavaş yavaş normale dönüyor. Ukrayna’da da yaklaşık 2 ay önce alınan karantina uygulaması kararı, ülkedeki sosyal ve ekonomik hayatı etkilemeye devam ediyor.


Ülkedeki karantina uygulamasına ilişkin açıklama yapan Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, toplu taşıma araçlarının tekrar kullanıma sunulması hususunun henüz erken olduğunu belirterek, "Planlı ve ılımlı şekilde karantinadan çıkmayı hedefliyoruz. Doğru olan da bu. Yorgunluğumuza aldanıp epidemi karşısında umursamaz şekilde davranamayız. Toplu taşıma araçları salgındaki en tehlikeli seçenek’’ ifadelerini kullandı.


Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal yaptığı açıklamada toplu taşıma araçlarının 22 Mayıs’tan önce hizmet veremeyeceğini duyururken, Ukrayna Baş Doktoru Viktor Lyaşko ise 1 Eylül’e kadar okulların açılmayacağını ifade etmişti. Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamaya göre ülke genelindeki korona virüsü vakası 13 bin 691’e, can kaybı sayısı ise 340’a ulaştı.

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